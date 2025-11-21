FREEMAIL
NAKON SKANDALA /

Pijan sudjelovao u prometnoj nesreći, a sada uživa kao da ništa nije bilo: Gdje je Darko Lazić?

Pijan sudjelovao u prometnoj nesreći, a sada uživa kao da ništa nije bilo: Gdje je Darko Lazić?
Foto: M.m./ataimages/pixsell

Čini se da je obitelj odlučila potražiti mir i oporavak daleko od svakodnevice, a Malta se pokazala kao savršena destinacija za punjenje baterija prije Lazićevih nadolazećih poslovnih obveza

21.11.2025.
12:57
Hot.hr
M.m./ataimages/pixsell
Popularni srpski pjevač Darko Lazić (33) ponovno je aktivan na društvenim mrežama, a najnovijom objavom dao je naslutiti da je sa suprugom Katarinom i njihovom kćeri napustio Srbiju kako bi uživali u zasluženom odmoru.

Na fotografiji, snimljenoj na slikovitom otoku Gozo na Malti, nasmijani pjevač pozira sa suprugom koja u naručju drži njihovu kćer. 

Ovaj bijeg u toplije krajeve dolazi samo dva mjeseca nakon što su Darko i Katarina Lazić doživjeli tešku prometnu nesreću u okolici Beograda. Iako su oboje zadobili ozljede, pjevač je tada potvrdio da su "živi i zdravi". No, tjednima su bili na meti negativnih komentara jer je glazbenik vozio pod utjecajem alkohola. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Čini se da je obitelj odlučila potražiti mir i oporavak daleko od svakodnevice, a Malta se pokazala kao savršena destinacija za punjenje baterija prije Lazićevih nadolazećih poslovnih obveza, koje uključuju nastupe u Americi i Zagrebu sljedeće godine.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Objava je, očekivano, izazvala brojne reakcije. Dok su mnogi pratitelji paru uputili poruke podrške i divljenja uz emotikone srca, neki su se našalili na račun pjevačevog modnog odabira. "Što si ženine papuče uzeo", glasio je jedan od duhovitih komentara koji je privukao pažnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Darko LazićSuprugaGlazbenik
