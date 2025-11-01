Darko Lazić progovorio o kobnoj noći: Ožiljak na glavi svjedoči o drami koju je preživio

Srpski pjevač Darko Lazić (34) prije nešto više od mjesec dana doživio je prometnu nesreću sa suprugom Katarinom dok su se vraćali s proslave u Beogradu.

Tada je automobil kojim je upravljao udario u gradski autobus, no na sreću, nitko od sudionika nije zadobio teže ozljede. Darko je prošao s posjekotinom na glavi, a sada je na Instagramu objavio novu fotografiju na kojoj se jasno vidi ožiljak.

Foto: Instagram

Na slici se pjevač vidi u obiteljskom domu u Brestaču, u društvu kćeri Srne, a pažnju je privukao obrijani dio glave i trag nesreće koji još uvijek nije potpuno zacijelio.

Inače, nakon incidenta, Lazić se oglasio za srpske medije i otkrio što se zapravo dogodilo te noći.

“Neću da kažem da nisam pio – popio sam, ali na snimci sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim s njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu reći da nisam. Čekam da vidim liječnički nalaz, mislim i stojim iza toga da nije bilo toliko – to je nemoguće. Popio sam par pića, ali nisam bio pijan”, izjavio je Darko za Blic.

