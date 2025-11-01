Darko Lazić progovorio o kobnoj noći: Ožiljak na glavi svjedoči o drami koju je preživio
Nakon više od mjesec dana, pjevač je pokazao posljedice prometne nesreće
Srpski pjevač Darko Lazić (34) prije nešto više od mjesec dana doživio je prometnu nesreću sa suprugom Katarinom dok su se vraćali s proslave u Beogradu.
Tada je automobil kojim je upravljao udario u gradski autobus, no na sreću, nitko od sudionika nije zadobio teže ozljede. Darko je prošao s posjekotinom na glavi, a sada je na Instagramu objavio novu fotografiju na kojoj se jasno vidi ožiljak.
Na slici se pjevač vidi u obiteljskom domu u Brestaču, u društvu kćeri Srne, a pažnju je privukao obrijani dio glave i trag nesreće koji još uvijek nije potpuno zacijelio.
Inače, nakon incidenta, Lazić se oglasio za srpske medije i otkrio što se zapravo dogodilo te noći.
“Neću da kažem da nisam pio – popio sam, ali na snimci sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim s njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu reći da nisam. Čekam da vidim liječnički nalaz, mislim i stojim iza toga da nije bilo toliko – to je nemoguće. Popio sam par pića, ali nisam bio pijan”, izjavio je Darko za Blic.
