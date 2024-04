Pet godina nakon teške prometne nesreće koju je preživio, srbijanski pjevač Darko Lazić prisjetio se kako je za dlaku izbjegao smrt i što mu se dogodilo tijekom 23 dana koliko je proveo u komi, prenosi Kurir.

Lazić je u podcastu "Radin i Rodin" na Tiktoku opisao prizore i ukazanja koja je imao dok je bio na aparatima koji su ga održavali na životu.

"Imao sam prometnu nesreću u listopadu 2018. godine i doslovno sam nakon nekoliko sati bio otpisan. Potpuno sam potonuo. Bio sam u bolnici dva mjeseca. Da ne govorim o ozljedama koje su strašne: 12 slomljenih rebara, slomljen kuk, zdjelica, prsni koš, hematom na glavi, slezena, bubreg… Sve, sve. Mjesec dana sam disao na aparatima. Bio sam u komi 23 dana. To je vrlo čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bijele ili svijetloplave zavjese koje su bile stalno tu, letjele su. Viđao sam i neke ljude koje uopće ne poznajem. Malo ljudi to zna, a sada sam to rekao. Ta 23 dana su trajala kao da sam legao i spavao i sutradan se probudio", otkrio je Lazić.

Na sugestiju sugovornika da se to može shvatiti kao da je na drugoj strani, odgovorio je: "Bio sam klinički mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. Tako su mi kasnije rekli, pa ima nešto sigurno. Loša strana je što sam bio jako ozlijeđen i još uvijek imam problem s nogom i tim ozljedama. A dobra strana moje nesreće je što sam konačno vidio tko mi ne treba u životu i naučio što neću, a što želim."

Lazić je doživio šok kada su mu liječnici priopćili da postoji mogućnost da više nikada neće hodati. "Cijeli ovaj oporavak je trajao oko mjesec dana, jako sam se udebljao, stvarno sam se udebljao. Tada su mi rekli da možda nikad više neću stati na noge. Osjećao sam se vrlo bezvrijedno i jeo sam svakodnevno. Nakon toga sam operiran, sve je krenulo nabolje, dosta sam smršavio, spreman da se pojavim jači nego ikad", otkrio je Lazić koji je nesreću doživio na putu Subotište-Brestač, kada se vraćao sa slavlja. Alkoliziran i bez sigurnosnog pojasa izletio je s ceste, pri čemu se auto prevrnuo na krov.

