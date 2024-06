Blogerica Danijela Dvornik često na društvenim mrežama dijeli detalje iz privatnog života, a ovoga se puta osvrnula na utakmicu Hrvatske i Italije na Europskom nogometnom prvenstvu. I dok cijelu Hrvatsku trese nogometna groznica, Danijela je u videu na Instagram storyju rekla kako ju nimalo ne zanimaju naši Vatreni.

"Jesam li ja jedina koja ne gleda utakmicu?", napisala je pored snimke i započela:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Prisiljena sam slušati urlanje...'

"Ja ovdje sjedim na svojoj terasi i pijem lagano neku cugicu, ne pratim utakmicu i ne zanima me utakmica. Nemam apsolutno nikakvu strast prema tom nogometu. Ne znam zašto je to tako, ali je tako. Možda bi imala više afiniteta prema sinkroniziranom plivanju, ali s obzirom na to da sam prisiljena slušati s terase kako ljudi urlaju u kućama, samo molim Boga da ne počnu bacati televizore kroz prozor."

Dodala je da pretpostavlja da su Hrvati zabili jedan gol, upravo zbog tog urlanja, ali ju nije zanimalo dovoljno da pogleda rezultat: "Toliko o tome koliko znam o nogometu. O nogometu koji je meni apsolutna nepoznanica."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uživa u ljetu

Inače, onda kad ne sluša urlanje vjernih obožavatelja Vatrenih, Danijela uživa u ljetnim danima, a svoje oduševljenje dolaskom ljeta podijelila je na Instagramu.

"Ljeto je krenulo, a s njim i vrućine. Netko ih ne može podnijeti ali ja uživam u slobodi i lakoći življenja koju ljeto neupitno pruža. Sve je puno vibrantnih boja, mirisa i ono što možda na izgled ne izgleda lijepo, postane oku prihvatljivo. Nebo je plavije, more prozirnije, sunce sjajnije, a sa svim tim i raspoloženje bude bolje. Mjesto se polako puni turistima, domaćim ljudima koji samo ljeta provode na otoku", napisala je i dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Divan je bio ovaj lipanj koji polako odlazi, još se mogao doživjeti onaj mir i tišina ljetnih popodneva prije nego to sve zamjeni buka djece i odraslih koji cjelodnevno provode dane uz bazene, vika, smijanje… Glazba, pjevanje do kasnih sati, gužve i lokalne zabave za koje ni dan danas ne znam jesu li organizirane za turiste ili domaće. Ali imat ću svoja rana jutra, jedino vrijeme kada svi spavaju, da popijem svoju prvu jutarnju kavu u miru. Bez obzira na moje brontulavanje, ovo je ipak moje najdraže vrijeme u godini. I bez obzira na vrućine, bit će aktivno i bit će zabavno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ella Dvornik otkrila kako je biti pod maskom: Pregenijalno, obožavam to! Masked Singer promijenio mi je život'