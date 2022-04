Pjevačica Danijela Martinović je veći dio svog života provela na sceni, pred povećalom javnosti, ali nikada nije pokleknula i drastično mijenjala svoj izgled. Ona posvećuje puno njege svom tijelu i licu.

"Jako sam disciplinirana kad je u pitanju njega lica, i to je uvijek kod mene mali ritual. Već godinama o mom licu brine dr. Jelena Jakić, no kad je u pitanju kućna njega, upravo je kavijar moj favorit, i to zbog svojih visokohranjivih sastojaka. Upravo je kavijar najjači u obnovi kože i sprečavanju nastanka bora", rekla je Danijela za 24sata.

Danijela je ambasadorica francuske luksuzne kozmetike Ingrid Millet Paris. Brend tvrdi kako u proizvodima koriste najcjenjeniji svjetski kavijar “Beluga”, čija cijena na tržištu doseže do čak 36.000 eura. Cijena krema s kavijarom koje proizvodi francuski luksuzni brend u konačnici dođe oko 3000 kuna.

Kupanje u kozjem mlijeku

Pjevačica Josipa Lisac išla je prije desetak godina na tretmane elektrostimulacije mišića lica s kojim je bila oduševljena. Otkrila je i da se kupa u kozjem mlijeku.

"Kozje mlijeko dovoljno je blago za moju kožu. U vodu ga malo dodam. Ne upotrebljavam mirisna ulja jer mi je odgovaraju", rekla je Josipa koja svaki dan uzima ulje crnog kima i čašu zelene magme. Ujutro uvijek ispire nosnice sodom bikarbonom i soli.

Na iste tretmane nekoć je išao i Ante Gotovac. Cijena tretmana j oko 250 kuna. On je navodno bio toliko opsjednut s tim tretmanom da bi znao izbaciti kozmetičarku iz salona i raspaliti uređaj sa strujom na najjače, nakon čega bi mu se paralizirali misšići lica.

Skupa krema bivše voditeljice

Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos je koristila kremu sa zlatnim česticama koja košta 3900 kuna.

"Stavljala sam je svaki dan minimalno prije kreme. Super koža izgleda od toga jer je dubinski hrani", rekla je svojedobno Vlatka koja nikada nije imala estetske operacije. Od tretmana ide jedino na masaže hijaluronskom kiselinom.

"Možda ću jednog dana nešto napraviti, ali sigurno to neću skrivati. Volim svoje bore smijalice i ne vidim ništa loše u tome. Mislim da je to odraz života, emocija i svega onoga što jesmo. Život nas takvima oblikuje. Ne želim izgledati kao 25-godišnjakinja. Ja sam sad zrela žena, imam drugu vrstu ljepote. U puno načina sam sebi ljepša jer je iza mene sad život, a ne samo puki fizički izgled. Tako razmišljam", rekla je Vlatka.

Vampirski facelifting zaludio poznate Hrvatice

Sve je popularniji vampirski facelifting na kojem je bio i Neven Ciganović.

"Bio sam prije Kim Kardashian na tom tretmanu, i to nekoliko puta. Ali nisam oduševljen rezultatom. Mislim da brojne zvijezde rade taj zahvat u kombinaciji s botoksom i filerima pa tek onda ima učinka", rekao je stilist, a tretman su isprobale i Iva Majoli, Donna Vekić, Snježana Mehun.