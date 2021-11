Danijela Martinović osim talenta za glazbu posjeduje i talent za pisanje koje je pokazala kroz tri slikovnice za djecu te dvije knjige motivacijski zapisa koje je u zadnjih par godina predstavila javnosti.

Njezina druga knjiga iz serijala "Šalabaher života" koju je izdala prije dvije godine, zove se "Neopisivo". U intervjuu za Azru govorila je o razlozima zbog kojih je odlučila napisati knjigu i u njoj otkrila najintimnije dijelove svog života.

"Osobe koje me dobro poznaju, znaju da sam sve kontra površnosti. Kroz životne situacije, spoznavala sam sebe i kroz ulogu prijateljice, žene, pjevačice, te javne osobe, čija riječ bi se trebala čuti. Sama sebi sam izgradila zid kroz koji dalje nisam mogla, vrijeđalo me što su moje riječi na putu do publike bile izgubljene. Svemu tome je prethodila jedna velika bol. Mi smo ljudi kojima jedino bol otvara vrata prema nekim spoznajama. Jako volim svoju tugu, koja mi je mnogo ljepote dala. Nisam to mogla zaustaviti, toliko snažan poriv je bio", ispričala je pa nadodala:

"Po noći sam se budila, pisala ujutro, na stolnjacima, jelovnicima, pričala sam u diktafon i jednostavno je to bio način da preživim. Knjiga je napisana u tri dijela: Šalabahter života, Misli svojom glavom i PMS. U prvom dijelu knjige je romantična i emotivna poezija, u drugom se obraćam ljudima na način šta bi to svaki pojedinac trebao napraviti da bi živio istinski ovaj život i da shvati koliko, mijenjajući sebe, može mijenjati i stvarnost oko sebe. PMS je najduhovitiji dio, koji najbrilijantnije iskazuje moju ličnost kada postajem ironična, kritična, neprilagođena. To se ljudima jako dopalo, jer, mnogo stvari nisu očekivali od mene", ispričala je 2016.

Ljubav krenula iz prijateljstva

U intervjuu se tada i dotaknula svoje sad već bivše veze s Petrom Grašom.

"Naša ljubav je krenula iz prijateljstva i zbog toga je tako posebna. Kada je došao svirati kao pomoćni klavijaturist u grupi Magazin, često sam mu u šali govorila: 'Bio si dugo vremena iza mene i znao si kako s leđa izgledam i prije, bolje nego ostali'. Postali smo jako dobri prijatelji, a o vezi nije bilo ni razgovora i to se tiho vuklo, tako da ni on ni ja ne znamo kada se to točno dogodilo, ali mi smo dan kad smo se upoznali uzeli kao datum godišnjice, da ne budemo baš neko ko nema svoj datum. Naša veza je posebna zbog privrženosti, vjernosti, iskrenosti, slobode, bezuvjetne ljubavi, neuvjetovane ničim da bismo zadovoljili potrebe. Naučili smo živjeti odvojeno, a pritom biti izuzetno privrženi, odani i vjerni, možda čak i više nego da 24 sata provodimo zajedno. On je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja. Definitivno je temelj i uvjet da ljubav opstane upravo to prijateljstvo", mislila je prije par godina Danijela.