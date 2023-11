Poznata Pjevačica, Danijela Martinović, ovu je godinu obilježila novim počecima, a veći dio novina i tračak detalja u pogledu svog zanimljivog života, dočarala je u svojoj autobiografiji po imenu 'Tuširanje duše'.

Danijela nikako da nas prestane oduševljavati svojim uspjesima, a dokazuje to duetom koji je snimila s Markom Škugorom, a koji se sada nalazi na vrhu top ljestvica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Također, nedavno je donijela i veliku odluku koja se ticala njezina izgleda, pa je tako svoju prekrasnu plavu kosu odlučila znatno skratiti kako bi došla do željenog rezultata, a Danijela je sada ponosni nositelj bob frizure koji odlično ističe njezine mladolike crte lica, a ovo je samo jedan u moru njezinih novih početaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za knjigu je dobila same pohvale

"'Ispuni život počecima‘. Rečenica iz moje knjige, ujedno je moj životni moto. Na neki način, postao je i ostao moj životni izazov, razlog da otkrijem istinsku sebe, ali i da čitatelje potaknem na nove poglede na život. Koliko sam uspjela, ne znam, ali dobivam poruke ljudi vezane za knjigu i to je ono najljepše što mi se dogodilo. Bila sam i jako sretna kad sam čula da je to trenutačno najčitanija hrvatska autobiografija, a druga na ljestvici s inozemnima, odmah nakon one Matthewa McConaugheya. Slijedi nas princ Harry", ponosno je rekla Danijela Martinović za Gloriu.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL Danijela Martinović

Naime, nikome nije promaklo kako poznata pjevačica i spisateljica već neko vrijeme ne skida osmijeh s lica, a razlog tome je upravo taj da je sretno zaljubljena te se sa svojim voljenim upoznala jednom nesretnom okolnošću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubavna idila

Ljubavna priča između Danijele i Josipa započela je nakon što je Danijelina odvjetnica podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta, nakon čega je policija brzo riješila slučaj, a pjevačica i inspektor nastavili su se družiti. Danijela je u svom romanu 'Tuširanje duše' pisala detalje o njihovoj vezi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Boris Scitar/PIXSELL Foto: Boris Scitar/PIXSELL

"Kad najneobičnije okolnosti spoje dvoje apsolutnih stranaca, koji do tad nisu znali ništa jedno o drugom, onda vam na pamet padne da bi to mogao biti filmski scenarij. Prolazimo lijepe trenutke", kaže pjevačica, a njezin voljeni nije samo inspektor, nego je ujedno i rock pjevač i gitarist, pa samim time možemo zaključiti kako ovaj lijepi par, iako spojeni neobičnom okolnošću, ipak ima mnogo toga zajedničko.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL Foto: Boris Scitar/PIXSELL

"Josip i ja u trenutku našeg prvog kontakta bili smo sami i nismo tražili novu vezu. Kada ste usidreni u svome miru, život prirodno orkestrira melodiju svakodnevice. Tada vam partner dođe kao odgovor na taj mir i bude osoba koja s vama dijeli sreću. Jedino što trebate je prepustiti se", dodala je.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO : Provjerili smo kako se udvaralo nekad, a kako sad. Kako pronaći ljubav?

Tekst se nastavlja ispod oglasa