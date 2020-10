DANIJELA DVORNIK VIŠE NE IZGLEDA OVAKO: Oduševila novom frizurom: ‘Došlo je vrijeme da uredim kosu…’

View this post on Instagram

Život na otoku je zapravo predivan. Ta spoznaja i mogućnost da u svakom trenutku možeš izaći iz kuće, da ne razmišljaš o automobilu, parkingu i suludom prometu, da ti je sve na dohvat ruke, da su troškovi života puno manji nego u gradu, da svaki dan možeš dobiti nešto od voća i povrća ubrano upravo iz vrta, ribu jutros ulovljenu, da ti vrijeme dopušta da budeš na suncu i zraku. Ono što mi fali ovde, to su neke zanimljive radionice za iskoristiti vrijeme, tipa radionice keramike, slikanja, kuhanja ili fotografije.. Nešto zanimljivo za naučiti. Vjerujem da bi bilo zainteresiranih. Momentalno najviše mi fali Balie I Lumi da mi srce bude na mjestu. I zato ću morati biti neko vrijeme u Zagreb. Jedva se čekam s njima družiti❤️. #ljubavjeto❤ #zivotnaotoku #zivotuzmore #volimsvojživot