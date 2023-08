Blogerica i influencerica Danijela Dvornik (56) na Instagramu je podijelila svoju novu fotografiju iz doma u Sutivanu na otoku Braču, a uz nju je podijelila i jednu izreku njenog pokojnog supruga Dina Dvornika.

POGLEDAJTE VIDEO: Galerija Ella Dvornik

Danijela je pozirala sjedeći na sofi u bijeloj bluzi bez rukava koja je izvrsno istaknula njenu zavidnu figuru i uskim podrapanim trapericama s našivenim ukrasima.

"Muškarci se često pokažu k'o zadnji šu*ci… čak i kad to ne trebaju biti. Žene su puno jače i iskrenije. (Dino Dvornik 1998.)", napisala je u opisu objave.

Podsjetimo, Danijela je nedavno progovorila o muškarcima koji maltretiraju žene te se obratila ženskoj populaciji. Ona je zgrožena takvim ponašanjem te kaže kako ne može razumjeti žene koje su u vezi s muškarcima koji na bilo koji način maltretiraju druge žene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O ženama koje su u vezi s rastavljenim muškarcem, narcisom i manipulatorom. Muškarci se ne mogu snaći, njima jednostavno treba netko da se brine o njima. Prvu ženu ne ostavljaju dok ne nađu drugu jer jednostavno moraju imati neki oslonac. Ma mislim tragedija, to je meni dno dna", rekla je.

"Zanimljivo mi je to kad frajer maltretira ženu s kojom ima djecu, ne voli je, znači ima drugu, ali bez obzira na to što ima drugu - maltretira ovu prvu. Znači, zagorčava joj život, djeca ispaštaju, a ono sve bi moglo biti jednostavnije. Ponekad trebaš i popustiti neke stvari, ne možeš uvijek tražiti svu pravdu ovog svijeta, a znaš i sam da nosiš dio krivice. I sad su mi zanimljive te druge žene. Na primjer, ja da znam da neki frajer vrši teror nad svojom bivšom ženom - ne bih bila s njim ni pet sekundi. Ne mogu shvatiti u svojoj glavi da netko može živjeti s likom koji maltretira drugu ženu. Znači ja to ne mogu, jednostavno ne mogu u svom životu", zaključila je Danijela.