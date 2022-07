Danijela Dvornik ne prestaje se hvaliti zavidnom linijom u 55. godini, a često se pohvali i izdanjem iz teretane.

Dok uživa s kćeri Ellom i unučicama na Braču, Danijela je usput bacila i jedan selfie na kojem odlično nosi vruće hlačice i majicu bez rukava.

Danči izgleda bolje nego ikad

"Može se i u 55-oj. Jedna u vratima", napisala je Danijela u opisu simpatičnog selfieja koji je istaknuo njezinu fit liniju.

Naime, Danijela je objavila i nekoliko fotografija i videa pa pokazala kako s djevojčicama uživa na plaži i tijekom zajedničke večere. U prvi plan ipak je došla njezina vitka linija nakon što je pozirala u traper hlačicama. Inače, Danijela redovito vježba i otkako to radi, ističe, osjeća se puno bolje.

Nedavno je Danijela žustro odgovorila svima koji je oduvijek gledaju samo "kao ženu Dina Dvornika".

"Ne volim kad me ljudi trpaju u neke ladice. Ne prođe ni dan, a da netko ne prokomentira kako sam nitko i ništa, žena od Dina Dvornika. Kao da mi je on dao identitet, život i svrhu postojanja. Jer tako je to ovdje, što je žena bez muža? Kao da života prije njega nisam imala, kao da ja nemam svoje talente i svoje želje i snove", započela je Danijela.

"Samo što sam ja sve to u jednom trenutku stavila na čekanje, jer život je tako htio. Učinila sam to iz ljubavi, a ne iz kalkulacije. Da je bilo iz kalkulacije, bilo bi drugačije. Dino je to znao. Meni je tužno saznanje koliko ljudi nije upoznalo ljubav, a možda je i ne zaslužuju, pa te onda žele na svaki mogući način poniziti. Ali ja sam narasla u svakom smislu i nikad neću ući ni u kakvu ladicu. Bogata sam ja žena u svakom pogledu", zaključila je Danijela.

Ne izlazi iz teretane

Danijela je zasigurno životnu svrhu pronašla u radu na sebi i druženju sa svojom obitelji, a često se pohvali i videima na kojima naporno trenira.

"Vježbanje je sastavni dio mog života. Ne toliko zbog skidanja kilograma ili izgleda (iako je i to važno) koliko zbog samog osjećaja. Ja ustajem iz kreveta kao da imam 18 godina, ne bole me kosti, nemam problema s fleksibilnošću, menopauzu nisam ni osjetila, neke najbolje ideje došle su mi dok sam vježbala, a i neke od najboljih odluka donijela sam negdje u hodanju ili trčanju po prirodi", napisala je jednom prilikom Danijela na Instagramu.