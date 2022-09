Udovica Dina Dvornika i majka Elle Dvornik Pearce, Danijela Dvornik, ove je godine obilježila 14. godišnjicu suprugove smrti, a za Slobodnu Dalmaciju ispričala je kako joj sve izgleda iz današnje perspektive.

Također, progovorila je i o poslu svoje kćeri, ali i o vlastitom sadržaju na društvenim mrežama.

"Nekad po pet dana ne pogledam što ona radi na tim storyjima. Ja objavljujem kad imam što prikazati. Ona stvarno ima posla za cijeli dan. Ljudi misle da je to nešto malo, ma kakvi, cijela ekipa ljudi radi to s njom. Svi nešto oko nje. Ja je gledam i mislim se 'Isuse Bože, da ti ćaća ovo vidi!'".

'On je uvijek bio ispred svog vremena'

Rekla je i kako bi Dino bio presretan da živi u današnjem vremenu.

"Zapravo mislim da bi on bio presretan u ovom vremenu, jer bi mogao dati sve od sebe. On bi imao svoj kanal gdje bi srao svoje pizdarije i vjerojatno bi imao puno pratitelja. Sigurno bi bio jedan od boljih influencera. Sjećam se kada je jednom rekao u nekom pradavnom intervjuu: 'Ja bih stavio da se CD-ovi prodaju u trafikama, a da sam gradonačelnik Dubrovnika, naplaćivao bih ulazak na Zidine'. Četrnaest godina nakon njegove smrti, Zidine se naplaćuju. Sad više CD-a nema, ali su se prodavali u trafikama. On je bio uvijek ispred svoga vremena, neshvaćen. Dino bi se u ovom vremenu odlično snašao. Ako ništa drugo igrao bi igrice i na tome zarađivao", rekla je Danijela.

'Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta u danu'

Progovorila je i o tome kako s Dinom nikada nije bilo lako, iako je to tako izgledalo u očima javnosti.

"Mi smo živjeli u nekom drugom vremenu. Tada nisam bila medijski eksponirana. Nisam bila u žiži, jer je on bio. Tada nisam imala neki svoj prostor, osim u našem obiteljskom životu. Možda da nisam bila s Dinom, možda bih ja imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena se s tim baćkati, jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionirao drugačije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta u danu. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla na ništa drugo usredotočiti. A imala sam te borbe tko sam i što sam, to dođe s vremenom.

'Uvijek sam bila aždaja u očima drugih, prihvatila sam da misle svašta o meni'

Istaknula je da je pustila da se o njoj puno toga priča, samo kako bi olakšala život pokojnom suprugu.

"Uvijek sam bila aždaja u očima drugih, jer se uvijek vadio na mene. Kada bi netko sjeo i počeo ga pilati npr. nakon koncerta, mi bi već imali uigrani scenarij. Ja bi počela govoriti: 'Dino, meni se spava, ja bi išla kući, ajmo doma…'. Tako bih ga spasila od ovih koji ga pilaju, a u očima tih što ga pilaju, bih bila aždaja. Prihvatila sam da misle o meni svašta. Najgori dio tog posla je to što te ljudi natežu, rastežu i zgaze. Onda kažu: 'Žena ga ubila od droge!' Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta! Ne samo od droge, već od alkohola, od takvih likova. Što bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao me ostaviti kad je htio, ali nije! Milijun njih mi je došlo i reklo: 'On je prekrasan, ali ne bi s njim bio pet minuta!'. Ali nije Dino bio takav svaki dan. Doma je bio najnormalnija osoba. Druga bi stvar bila kad bi izašli vanka i kad je morao ispunjati očekivanja od drugih ljudi", zaključila je Danijela.