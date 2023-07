Danijela Dvornik (56), supruga pokojnog Dine Dvornika, aktivna je na društvenim mrežama, a sa svojim pratiteljima dijeli različiti sadržaj. Danijela govori o životu u Dalmaciji, uređenju kuće, vježbanju, obitelji, a sada je na svom Instagramu odgovarala na pitanja pratitelja.

'Jednostavno nisam taj tip'

Jedno od njih bilo je i ono "traži li muškarca i zašto ga nema".

"To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi", započela je Danijela i nastavila s objašnjavanjem kakvi je muškarci privlače.

"On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto s rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… To je nešto što me može zavesti.

Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno", zaključila je.

Osim toga, odgovarala je i na pitanja poput zašto se preselila na more iz Zagreba.

"Vrlo jednostavno. Oduvijek sam znala da ću živjeti u Sutivanu, samo je bilo pitanje vremena kad. Mislim da je potres i korona malo ubrzala tu odluku i nije mi uopće žao. Otočki život je sasvim nešto drugo nego gradski život tako da zbilja uživam ovdje na otoku.

Ne nedostaje mi grad, a kad mi možda zafali, odem par dana tipa u Zagreb i obavim sve u ta 3 dana što ne bih inače u cijelu godinu da živim gore tako da je i to ok", odgovorila je Danijela.

Jedan ju je pratitelj pitao i osjeća li se kao javna ličnost.

"Ja sebe ne doživljavam uopće kao neku osobu iz tog javnog života, niti idem na te evente na koje me zovu, nikad ne idem, to jednostavno ne volim. Družim se s normalnim ljudima, nitko nije iz showbiz svijeta itd. Meni taj način na koji ja sad živim momentalno odgovara i nemam namjeru to nešto mijenjati.

Tu i tamo osvijestim to kad vidim kad mi portali prenose neki moj post pa navale hejteri, ali generalno bih voljela da ni to ne rade i da me puste na miru", priznala je Danijela.