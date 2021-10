Danica Maksimović (68) oduvijek je slovila za jednu od najljepših srpskih glumica, a u sedmom desetljeću života izgleda puno mlađe. Njen izgled svakodnevno hvale, te je glumica sada otkrila recept.

"To je moja priroda, vedar duh, neki fajterski duh! Neposustajem pa nije ni čudno što ovako izgledam u svojim godinama. Vježbam, pridajem pažnju zdravoj hrani i zdravom životu, idem u prirodu, volim šetati i to je nešto što mene održava u kondiciji koja mi je neophodna", otkrila je glumica.

Danica na Instagramu svakodnevno objavljuje fotografije na kojima pozira u golišavim izdanjima i priznaje da ne mari za negativne komentare.

"Kada sam u jacuzziju ja sam stvarno sretna i to podijelim, ali ne mogu ja u skafanderu uću u jacuzzi već u kupaćem. A to što mnoge živcira i ti komentari "što sada ona hoće", baš me briga, to mi nitko ne može zabraniti. Ja sam hedonist i to ću raditi sve dok ja mislim da je to pristojno", iskrena je Danica. Mnoge mlade glumice je pitaju za savjete kada je izgled u pitanju:

"Vrlo često me pitaju i ja dajem savjete i kažem im što zapravo je pravi život. Ja sam našla svoju formulu i svoj recept i ja se tako ponašam i čitav život radim ono što mi godi", zaključila je Danica.