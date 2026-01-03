Damir Urban raznježio fanove obiteljskom fotografijom pa poslao snažnu poruku: 'Svaka čast...'

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih rock glazbenika, Damir Urban (57), početak nove godine obilježio je na način koji je oduševio njegove brojne obožavatelje. Umjesto blještavila pozornice, riječki umjetnik podijelio je intiman trenutak sa svojom obitelji, uputivši toplu poruku koja je odjeknula društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju koja prikazuje pravu zimsku idilu, a popratio ju je riječima koje potiču na dobrotu i empatiju.

Na fotografiji, snimljenoj u snježnom šumskom krajoliku, Damir Urban pozira sa suprugom Milicom Czerny-Urban i njihovo dvoje djece, Iskrom Norom i Zolom.

Ono što je posebno dirnulo pratitelje jest poruka koja je pratila objavu. Urban nije posegnuo za uobičajenim blagdanskim frazama, već je poslao dublji apel. "Budite dobri, ljubazni, nježni i blagi prema drugima i prema sebi. Neka vam misija bude da svaki dan nastojite nekome uljepšati i popraviti život", napisao je. Svoju je poruku zaključio željom za uzbudljivu 2026. godinu, ispunjenu ljubavlju i glazbom, potpisavši se u ime cijele obitelji.

Reakcije nisu izostale: "Tako je Damire! U moru sebičnosti i ugodi sebi fora, lipo je čuti poruku o brizi za druge. Svaka čast!", istaknuo je jedan pratitelj, dok su drugi komentirali kako se radi o jednoj od najljepših novogodišnjih želja koje su pročitali.

Ova objava dolazi nakon iznimno uspješnog razdoblja za Urbana i njegov bend Urban & 4. Kraj 2025. godine bio je u znaku velikih postignuća, a vrhunac je bio spektakularni i brzo rasprodani koncert u Areni Zagreb u prosincu, kojim je proslavio tri desetljeća bogate karijere. Uz to, njegov album "Lipanj, srpanj, kolovoz" ponovno se vratio na sam vrh top-liste najprodavanijih albuma, potvrdivši svoj status i dugovječnost na glazbenoj sceni.

