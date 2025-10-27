Dala mu je pravila za varanje, a on ih je prekršio: Lily Allen o otvorenom braku

Pjevačica Lily Allen (40) se nakon nekoliko godina posvećenih obitelji i vlastitom podcastu vratila glazbi i objavila novi album "West End Girl", u kojem otvoreno govori o ljubavi koja se raspala zbog nevjere njezinog supruga Davida Harboura (50). Pjevačica otkriva i da su njih dvoje živjeli u otvorenom braku.

Foto: Profimedia

Pjesme otkrivaju da su imali dogovor: mogli su biti intimni s drugim osobama, ali diskretno, s plaćenim seksualnim radnicima i bez emocionalnih veza. U pjesmi „Madeline“ Lily se izravno obraća bivšoj ljubavnici svog supruga, podsjeća je da je trebala biti diskretna i da nije trebala kršiti pravila dogovora.

"Koliko to dugo traje? Je li samo seks ili ima i osećanja? Rekao mi je da će sve ostati u hotelskim sobama, da neće izaći na vidjelo", stih je pjesme.

"Imali smo dogovor: budi diskretna i ne budi očigledna. Moralo se platiti, moralo je biti sa strancima. Ali ti nisi stranac, Madeline" poručuje Lilly Alen.

Tko je Madeline?

David Harbor, poznat po seriji "Stranger Things", još se nije oglasio otkako je album glavna tema medija, dok je spomenuta Madeline odlučila progovoriti.

Iako je Lily u intervjuu za Times rekla da je riječ o "izmišljenoj osobi" temeljeno na više stvarnih ljudi, kostimografkinja Natalie Tippett tvrdi u razgovoru za Daily Mail da je ona prava Madeline.

Podsjetimo, Lily se još uvijek oporavlja od razvoda i boravila je u centru za liječenje traume, čiji boravak košta 8.000 funti tjedno. U svom podcastu otvoreno je govorila o napadima panike i nemogućnosti da se usredotoči na svakodnevne stvari.

Prije Harbora bila je u braku sa Samom Cooperom, s kojim ima dvije kćeri. Nakon povratka glazbi, Lily se osjeća bolje, a nedavno je viđena u društvu mladog glumca Jamesa Nortona, što je podgrijalo spekulacije o mogućem novom partneru.

