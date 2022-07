U jednom je intervjuu iz 1988. otkrila da je strašno osjetljiva, ali i inertna: "Strašno se volim povlačiti u sebe, Rak sam u horoskopu i uopće ne znam kako sam stigla napraviti ovo što sam u karijeri postigla jer sam osoba koju je lako ubiti u pojam. Ali, s druge strane sam i osoba koja se fantastično osjeća na sceni, sigurno i zaštićeno, i uživam biti ondje. No, uvijek sam nezadovoljna i svaki put kad napravim novu ulogu, pokušavam shvatiti kamo bih dalje trebala krenuti i što bi bilo interesantno za mene. Ja sam veoma lijena, kao svaka Dalmatinka. Zapravo, možda i nisam toliko lijena koliko inertna. Stalno sebi obećavam da ću ići na bazen plivati, ali mi je ujutro teško i deset čučnjeva napraviti. Mi nemamo tu discipliniranost i kult tijela kao Amerikanci. To mi je kod njih izvanredna stvar, ali sam za to nekako više teoretski nego u praksi. Živim sa sestrom i nas dvije stalno pokušavamo pokrenuti to svoje vježbanje, ali nam dosta teško ide. No, sjajno mi je ići kod kozmetičarke na aromaterapiju. Istina je da u nas glumci veoma malo vode računa o svom tenu, zubima ili kosi; više se uzdamo u prirodu i šminku. Kad bi bilo potrebno za neku baš dobru ulogu, mogla bih i smršavjeti, jedino ne bih mogla ošišati kosu", kazala je tada.