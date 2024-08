Čudnovati outfiti na Sarajevo Film Festivalu: Posebnu pažnju privukao je ovaj dvojac

Prošlog petka počeo se održavati Sarajevo Film Festival, a traje sve do ove nedjelje. Danas su crvenim tepihom prošetala neka poznata lica: Dana Budisavljević, Klara Fiolić, Bruno Anković te Srđan Vuletić, koji su pokazali svoje pomalo čudne outfite. No, najveću pažnju privukao je ipak dvojac Fil Leropoulos i Parakytanov u kontroverznim kostimima. Jedan od njih odjenuo je šareno odijelo, a drugi crnu prozirnu haljinu s ušivenom čipkom u struku. Glavuo je pokrio s tabletićem, a cijeli outfit podigao je s bež štiklama. No, ono što je svima zapelo za oko je i njegov neobičan makeup.