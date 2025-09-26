'Čovjek stijena' rijetko pokazuje kćer, ovog je puta napravio iznimku: Pogledajte kako izgleda

Američki glumac i bivši profesionalni hrvač Dwayne Johnson (53) poznatiji kao ''The Rock'' iznenadio je prisutne na premijeri filma The Smashing Machine u Londonu pojavivši se u društvu svoje kćeri Aval Raine (24). Dwayne rijetko pokazuje svoju kćer, zbog čega je njihova zajednička pojava mnoge iznenadila.

Dwayne je nosio tamnoplavo odijelo, a Eva je blistala u crnoj haljini s cvjetnim detaljima.

Foto: Profimedia

Ava Raine, čije je pravo ime Simone Alexandra Garcia Johnson, rođena je 14. kolovoza 2001. godine u Davieju na Floridi. Odrasla je u obitelji koja je poznata po uspjesima u svijetu zabave i sporta, a slijedi obiteljsku tradiciju. Godine 2020. odlučila je slijediti korake svog oca te je započela obuku u WWE Performance Centeru i time postala prva ženska hrvačica četvrte generacije obitelji.

U svijetu hrvanja, Ava Raine poznata je pod umjetničkim imenima Ava Raine ili jednostavno Ava. Od 2022. godine obnaša funkciju generalne menadžerice NXT branda.

Druga šansa za ljubav!

Podsjetimo, Ava Raine je kći Dwaynea Johnsona i njegove prve supruge, producentice Dany Garcije (56). Dwayne i Dany su bili u braku od 1997. do 2007. godine, a tijekom tog razdoblja dobili su kćer Simone, koja je kasnije postala poznata kao Ava Raine u svijetu profesionalnog hrvanja. Iako su se rastali, Dwayne i Dany su ostali u prijateljskim odnosima, što je omogućilo uspješan nastavak njihovog poslovnog partnerstva. Zajedno su osnovali kompaniju Seven Bucks Productions. Dany je uspješno preuzela vođenje ovog poslovnog pothvata te i dalje aktivno surađuje s Dwayneom, a njihov poslovni odnos i dalje cvjeta unatoč njihovom privatnom razdvajanju.

Nakon braka s Dany, Johnson je 2006. godine upoznao Lauren Hashian (41), američku pjevačicu i producenticu. Njihova je veza započela nekoliko godina nakon što su se razveli Dwayne i Dany, a poznati je glumac s Lauren uplovio u bračne 2019. godine. U braku su dobili dvoje djece, kćer Jasmine i sina Tiana

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mladi Hrvati najkasnije odlaze od kuće: Jesu li krivi roditelji ili država?