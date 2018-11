ČOVJEK KOJI JE UBIO LENNONA NAPOKON REKAO DUGO ČEKANE RIJEČI: ‘Nisam to mogao reći prije 30 godina…’

Chapmanu je ponovno odbijen zahtjev za pomilovanjem uz obrazloženje da bi to ublažilo ozbiljnost njegovog zločina

Mark David Chapman, ubojica Johna Lennona, kojem je u kolovozu odbor za pomilovanja po deseti put odbio zahtjev za puštanjem na uvjetnu slobodu, rekao je da napokon osjeća sram zbog onoga što je učinio, piše The Rolling Stone.

“Prije 30 godina nisam mogao reći da osjećam sram, no sada znam što je sram”, kazao je Chapman na saslušanju. Kako piše The Associated Press, dodao je da je, kako su godine prolazile, osjećao sve više i više srama.

Iako je saslušanje pred odborom u New Yorku održano u kolovozu, transkript je pušten prije nekoliko dana. Odbor je odbio njegov zahtjev, uz obrazloženje da bi to ublažilo ozbiljnost njegovog zločina te bi moglo ugroziti javnost u slučaju da ga netko napadne zbog osvete.

Dvoumio se

Na saslušanju je prepričao događaje od 8. prosinca 1980. kada je nabavio Lennonov autogram te ga ubio nekoliko sati poslije. Rekao je da se borio s odlukom da li da ga ubije ili ne, s obzirom na to da je Lennon bio ljubazan prema njemu.

“Bio sam previše zaokupljen tom idejom. Sjećam se da sam pomislio: ‘Hej, dobio si autogram na albumu, potpisao ti ga je, samo idi kući’. No, nije bilo šanse da samo tako odem”, kazao je Chapman.

Ubio ga zbog popularnosti

Ubojstvo sada smatra besmislenim te ističe da je samo tražio popularnost te da nije osjećao nikakvo neprijateljstvo prema pokojnom članu Beatlesa.

Ipak, odabrao je upotrijebiti šuplje metke koji su smrtonosniji od običnog metka. “Osigurao sam da ga metci ubiju. Odmah nakon zločina bio sam zabrinut da nije patio”, rekao je.

Chapmanu su zadnji put odbili uvjetnu 2016. Tada je odbor dao slično objašnjenje, ističući da bi njegovo puštanje bilo nespojivo s dobrobiti društva te bi omalovažilo ozbiljnost zločina te da bi to bilo podrivanje poštivanja zakona.