Pjevačica Severina nastupila je na ovogodišnjim 56. Vinkovačkih jesenima, a njezin koncert obilježio je i pljusak koji se spustio na Vinkovce. Severinu to nimalo nije omelo, pa dok su članovi njezina benda svirali pod najlonskom ceradom, ona je na pozornici plesala i pjevala zajedno s publikom.

"Nothing compares to you, Vinkovci… Što je kiša više padala, vi ste bili sve glasniji. Kažu 'nikad puniji trg', a meni puno srce. Hvala, dragi moji Vinkovci, trebali ste mi", napisala je oduševljena Severina uz video kojeg je objavila na Instagramu.

Dok je kiša pljuštala po njoj, tjelohranitelj je došao do nje držeći kišobran. No, ona ga je odbila, a tjelohranitelj ostao pomalo iznenađen.

Severina je ovih dana vruća tema u medijima, budući da je otvorila priču o, kako je posvjedočila, zlostavljanjima koje je doživjela tijekom borbe za skrbništvo s bivšim partnerom Milanom Popovićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Pjevačica je imenovala moćna imena u Zagrebu te uzdrmala javnost svojom pričom.

Sada je i Incijativa Spasi me objavila kako više ne želi surađivati s ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece Gordanom Buljan Flander, izjavivši kako su čuli previše pritužbi i uznemirujućih iskustava žrtava koje su tamo tražile pomoć.