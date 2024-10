Pjevačica Jelena progovorila o jezivom pokušaju silovanja: 'Život vam prođe kroz glavu'

Članica grupe "The Frajle", Jelena Buča (43), otvoreno je pričala o iskustvu pokušaja silovanja koji je doživjela prije 20 godina, prenosi Mondo.rs. Pjevačica se uspjela uz pomoć prolaznika spasiti od seksualnog napasnika, no tadašnji događaj još uvijek ostavlja veliki trag.

"Imala sam 23 godine, tada sam već bila u Novom Sadu, bio mi je rođendan i išla sam kod prijatelja, koji su također slavili rođendan i to se dogodilo u dobro osvijetljenoj ulici u Novom Sadu, u kojoj je bilo i prolaznika i automobila. Bilo je dva ujutro kad me prolaznik zgrabio i povukao u grmlje. U tom trenutku nisam razumjela što se događa. Opirala sam se kad sam shvatila što želi", objasnila je Jelena.

Pjevačica je otkrila da u početku nije bila svjesna što se događa, a ni danas se ne može sjetiti svih detalja.

"To se sve jako brzo događa. Istina je da vam život prođe kroz glavu. U nekoliko sekundi vam te slike prolaze kao na filmu. I, polako sam počela i da padam, vjerovatno, u nesvijest ili što već, ali sam se sjetila da mi je rođendan te sam samo poželjela ostati na životu. U tom trenutku, ja sam shvatila i opustila sam se. Automatski je i on pustio ruke te nastavio pokušavati. Međutim, ja sam svu snagu smogla da udahnem i da vrisnem. Tada je slučajni prolaznik čuo vrisak i spasio me", otkrila je, dodavši da ne zna tko je prolaznik koji joj je pomogao s obzirom na to da je odmah pobjegla.

Jelena svoje traumatično iskustvo nije podijelila ni s majkom jer je tada živjela sa sestrama. Nakon nekog vremena potražila je stručnu pomoć zbog psihički lošeg stanja.

"Prestala sam pjevati, prestala sam se smijati. Cijeli život bila sam vesela, razdragana i slobodna, a kada sam se počela gasitit shvatila sam da nešto nije u redu, da to nisam ja i da je to sigurno posljedica tog događaja", objasnila je Jelena.

