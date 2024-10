Kedžo o kultnom mjuziklu i budućim ulogama. 'Otvoren sam za nove mogućnosti u glumi'

Hrvatski glazbenik Damir Kedžo (37) okušao se u ulozi Joea Gillisa u kultnom mjuziklu “Sunset Boulevard” koji je nedavno premijerno izveden u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci. Na pitanja o pripremama, samoj glumi, ali i budućim glumačkim pothvatima odgovorio je za Net.hr.

Kako ste se odlučili okušati u ulozi u ovom mjuziklu?

"Ovo je moj šesti mjuzikl, ali 'Sunset Boulevard' je predstavljao izuzetno veliki izazov. Kao jedan od kultnih mjuzikala, zahtijeva posebnu posvećenost, a uloga Joea Gillisa traži dva i pol sata boravka na sceni, uz visoku razinu koncentracije i izdržljivosti. Pristao sam na ovu ulogu jer me privukla kompleksnost lika i bogatstvo priče, što je činilo ovu priliku uzbudljivom i inspirativnom."

Foto: Anton Marincel Damir Kedžo

Na koji se način pripremate?

"Za ovu ulogu pripremao sam se intenzivno od sredine kolovoza do kraja rujna, uz svakodnevne probe koje su trajale od deset ujutro do deset navečer, s pauzom. Ključan dio pripreme bio je što prije naučiti tekst napamet, kako bih se mogao posvetiti izražavanju i interpretaciji lika. Redateljica Renata Carola Gatica vodila me kroz cijeli proces, a ja sam se nastojao u potpunosti prepustiti njenim smjernicama i dati svoj maksimum na svakoj probi."

Foto: Impala studio

Koja je razlika između nastupanja na koncertu i glume u mjuziklu?

"Jedina sličnost između mjuzikla i koncerta je to što se oba izvode pred publikom i uključuju glazbu. Međutim, u mjuziklu igram određeni lik, što zahtijeva veliku koncentraciju kako bih ostao u ulozi tijekom cijelog nastupa. Mjuzikl traži potpunu posvećenost karakteru i često moram izgovarati stvari koje kao osoba možda ne bih rekao, ali su ključne za moj lik. S druge strane, na koncertu sam potpuno svoj i mogu se slobodno prepustiti, dajući energiju publici bez potrebe za ulogom. Koncerti su mi prirodniji jer se osjećam kao 'riba u vodi', dok je mjuzikl složeniji i zahtijeva posebnu mentalnu pripremu."

Foto: Maja Kljajić

Kako se pripremate za plesne točke, jesu li izazovne?

"Za plesne točke nije bila potrebna posebna priprema jer je koreografkinja Tihana Strnečki dala vrlo jasne upute i detaljno pokazala koreografiju. Na nama je bilo da svakodnevno, tijekom otprilike 15 minuta, pronađemo vrijeme kako bismo svi zajedno prošli kroz te točke. Osobno, vizualizirao sam koreografiju poput skijaša koji prolazi stazu – zatvorio bih oči i prolazio kroz pokrete u mislima. Mislim da su zbog toga i same točke prošle bez većih izazova, jer su bile jasno strukturirane i dobro uvježbane."

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Damir Kedžo

Vidite li se u nekom drugom glumačkom pothvatu u budućnosti, primjerice u filmu ili seriji?

"Uvijek sam otvoren za nove mogućnosti u glumi, posebno kada se radi o projektima koji me inspiriraju i gdje osjećam da mogu doprinijeti na svoj način. Takvim bih projektima pristupio s velikim entuzijazmom i posvećenjem. No, do tada sam u potpunosti usmjeren na 'Sunset Boulevard' i nadolazeće izvedbe koje nas očekuju u prosincu. Pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže i pogledaju nas u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci, gdje ćemo oživjeti ovaj kultni mjuzikl na poseban način."

