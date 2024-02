Na današnji dan prošle godine, nakon duge borbe s rakom, izgubili smo Miroslava Ćiru Blaževića.

Kroz više od šest desetljeća, ovaj trener svih trenera proveo je svoj život u ljubavi s suprugom Zdenkom, s kojom ima troje djece: kćeri Katarinu i Barbaru te sina Miroslava.

Osobito je bio poznat po svojoj strasti prema ženama, čak je otkrio da je zbog toga odustao od ideje da postane svećenik.

Foto: Davorin Višnjić/Pixsell Foto: Davorin Višnjić/Pixsell

"Da nisam trener, bio bih svećenik jer je to bila velika želja moje pokojne majke", otkrio je pa se našalio:

"Bio sam u samostanu i tamo sam se zaljubio u jednu časnu. Zvala se Aurora. Tad sam shvatio da to nije zanimanje za mene."

Osim što je bio strastveni zaljubljenik u život, Ćiro je uvijek isticao ljepotu Hrvatica, nazivajući ih najljepšim ženama na svijetu, ali i upozoravajući da su opasne.

Ćiro i Zdenka su se upoznali u Rijeci, gdje su oboje unajmili sobu na istom katu. Tada je on imao 27 godina, a ona je bila maturantica.

Zdenka je bila neizostavan oslonac i podrška u Ćirinom životu. Često ju je skrivao od medija, a jednom prilikom je otkrio i razlog za to.

"To je njoj uspjelo jer ona je alergična na publicitet, smatra da je to moj posao. I nikad, ali nikad, niti jedno slovo nije dala u javnost, niti kad je bila moljena ili visoko plaćena nije pristala. Ja joj čestitam na tome jer me mogla samo negdje zafrknuti. Mogla je nešto reći o meni što se ne zna", naveo je.

Zdenka i Ćiro su zajedno prošli kroz mnogo toga, a jedan od najtežih trenutaka bio je kada je Zdenka doživjela prometnu nesreću i jedva izbjegla smrt u automobilu koji je gotovo izgorio. Liječnici su joj tada davali samo tri posto šanse da preživi.

Ćiro je otkrio da je Zdenka učinila mnogo za njih kada su se u mladosti preselili u Švicarsku, gdje su morali prihvatiti različite poslove kako bi preživjeli. Dok je on radio u ateljeu za dekoraciju, Zdenka, koju je on nježno zvao Nena, prodavala je salatu.

