Brak je potrajao tek do 1995. godine, a Cindy je kasnije priznala da je do razvoda došlo jer "jednostavno nisu provodili dovoljno vremena zajedno". Godine 2013. otkrila je Opri: "Ja sam imala 22, a u to doba još uvijek ne znaš tko si niti što želiš biti, a on je već bio blizu 40-im. Dvadesete godine kod žena vrijeme su kada tek počneš osjećati svoju moć i kreneš se povezivati sa svojom unutrašnjom snagom, stoga je teško mijenjati se, a onda se nađeš u vezi i odjednom sve to mora nestati. Jednostavno nisam željela samo pratiti nekoga, htjela sam i ja ponekad biti ta koja vodi, ali i ona koja hoda ruku uz ruku s nekim".