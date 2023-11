Manekenka Cindy Crawford i biznismen Rande Gerber nedavno su proslavili 25 godina braka, a i dalje izgledaju jako zaljubljeno. Ovo je priča o njihovoj vezi, a pokazalo se da se možda nikada ne bi upoznali da je Cindyin bivši suprug Richard Gere pristao s njom doći na vjenčanje njezine prijateljice.

Foto: Profimedia

Cindy Crawford bila je u braku s Richardom Gereom od 1991. do 1995. godine, a on je od nje bio stariji 17 godina. Par se vjenčao u Las Vegasu. Cindy je ispričala: “To nije bilo vjenčanje o kojem sam sanjala. Bilo je to u zadnji tren, obukala sam ovo Armanijevo odijelo. Bilo je to lijepo Armanijevo odijelo, ali nisam sanjala da ću se udati u tamnoplavom odijelu. A prsten je napravljen od staniola jer je bilo tako u zadnji čas.”

Foto: Profimedia

Njezin brak s Gereom nije bio baš sretan. Prema Cindy, nisu puno vremena provodili zajedno. Crawford je rekla da njezin brak s Gereom nije uspio jer je ona bila premlada: "Bila sam također premlada i još uvijek klinka, mislim da još nisam bila odrasla verzija sebe, imala sam 23 godine i mislila sam da sam odrasla jer sam bila popularna i imala novca… On je bio u drugom poglavlju svog života.”

Foto: Profimedia

Jednom je Cindyin agent pozvao nju i Gerea na svoje vjenčanje. Međutim, Richard nije prisustvovao pa je Cindy došla sama. Tamo je upoznala Randea Gerbera.

"Rande je također imao djevojku u to vrijeme, tako da ni on nije želio nikoga upoznati, a to je najbolje vrijeme da nekoga upoznate jer ste tada zaista svoji", prisjetila se Crawford.

A budući da su Cindy i Rande u to vrijeme bili u vezi s drugim ljudima, bili su samo prijatelji. “Rande i ja smo prvo bili prijatelji”, objasnila je. "Nikada se nisam pretvarala da volim bejzbol ili meditaciju ili što god." Počeli su izlaziti tek nakon što je Crawford prekinula s Gereom.

Godine 1998. 32-godišnja Cindy i 36-godišnji Rande vjenčali su se. Događaj se održao na Bahamima, a ovaj put vjenčanje nije razočaralo Cindy. Za vjenčanicu je odabrala mini haljinu od čipke, a na nogama nije imala ništa. Randeu je rekla "Da" bosa.

"Željela sam izgledati kao najbolja verzija djevojke s kojom se Rande voli buditi svako jutro", napisala je Crawford. A nakon vjenčanja mladenci su ležerno ruho za plažu zamijenili kupaćim kostimima i uskočili u bazen. Godine 1999. paru se rodio sin Presley. A 2 godine kasnije, Cindy je rodila bebu Kaiu, koja će također mnogo godina kasnije postati model. Cindy se porodila kod kuće. Kako kaže, ovu je odluku donijela nakon razgovora sa svojim učiteljem prenatalne joge.

Prema Cindy, ona i njezin suprug imaju "tradicionalne uloge" kod kuće. Ona se brine za planiranje obroka, zakazivanje sastanaka i kupovinu namirnica, dok Gerber popravlja stvari po potrebi. “Htjela sam se našaliti i reći da ga jedva mogu natjerati da uzme čisti ručnik, što je djelomično istina, ali reći ću, ako nešto po kući treba popraviti – on će to popraviti ako bude znao kako. Ako klima ne radi, on to rješava. Ili ako postoji komadić trave koji treba zamijeniti", govorila je Crawford o kućanskim obavezama svog supruga.

I sama voli kuhati i kaže da joj to zapravo ide od ruke. A u to je lako povjerovati s obzirom na to da na društvenim mrežama često objavljuje fotografije svojih domaćih jela.

Rande je Cindy navodno prevario s konobaricom

No obiteljski život para nije uvijek bio idiličan i imao je uspona i padova. Tako je 2004. konobarica tvrdila da je imala aferu s Gerberom dok je on već bio u braku s Crawford. Prema nekim izvorima, ovo je bio veliki udarac za Cindy. Njeni prijatelji su mislili da će ostaviti Randea, ali je ona oprostila svom mužu. Također, objavljeno je da su supružnici zajedno posjećivali terapeuta. Kad su Presley i Kaia bili tinejdžeri i postali samostalniji, Cindy i Rande su odlučile da je vrijeme da ponovno idu na spojeve. Prema manekenki, važno je pronaći vremena za romansu, bez obzira na to koliko ste godina zajedno.

"Ne volim vidjeti Randea kako stari - možda zato što želim da me vidi kroz tu istu prizmu." Rande pak hvali ljepotu svoje žene: "Imam najljepšu ženu na cijelom svijetu. Sada je gledam isto kao kad sam je prvi put sreo. Ujutro je pogledam i vidim kako leži i znam koliko sam sretan.” Također dodaje: "Ona je još uvijek djevojka iz malog grada u srcu. Najvažnija stvar za Cindy je njezina obitelj i briga da svi budemo sretni. Neupadljiva je unatoč visokom položaju. Ona je netko tko stalno vraća, tko čini toliko stvari za toliko ljudi ne tražeći ništa zauzvrat. Ona mi znači cijeli svijet.” U svibnju 2023. par je proslavio 25 godina braka, piše Bright Side.

