Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa (28), otvorila je dušu o problemu s aknama na licu, s kojima se bori već duže vrijeme.

Pojavila se u jednoj emisiji gdje je, kako bi pomogla onima koji se također bore s aknama, opisala kako one nisu toliko veliki problem.

'Ova stalno o prištevima'

Iako su mnogi smatrali kako je njezina priča inspirativna te su pohvalili njezinu hrabrost, našli su se i neki kojima se Zsa Zsina priča nije svidjela. Među njima je i Neven Ciganović, koji se odlučio s pjevačicom obračunati na društvenim mrežama.

"Ova stalno o prištevima. Hoće li ikada pričati o nekom svom hitu, kojeg nema?", napisao je Neven.

Zsa Zsa mu je ubrzo odgovorila, a na njezinu stranu stale su brojne slavne zvijezde.

"Oprostite, gospodine, razumijem da vi nemate taj problem jer kroz silikone prištevi jednostavno jadni nemaju ni kud izaći. Ali nama normalnim ljudima se to ipak dešava i skroz razumijem da to ne razumijete, zvijezdo", napisala je Zsa Zsa.

Kasnije je s obožavateljima podijelila sukob između nje i Nevena te mu se još jednom obratila putem objave na Instagramu.

"Draga moja ekipo, pozivam vas da učinite dobro djelo! U storijima vam je link, slobodno pošaljete i komentirate jedno srčeko gospodinu Nevenu Ciganoviću, čisto da mu pošaljemo malo ljubavi.

Uvijek me slasno nasmije i baš uživam kad izdvoji vremena za mene, mora da sam mu jako važna. Možda nova pjesma bude inspirirana baš njime, skroz se veselim! Hvala na motivaciji", zamolila je pjevačica obožavatelje, ali se i ponovno obračunala s Ciganovićem.

'Ne zaslužuju tvoju svjetlost'

Njezine komentare preplavile su poruke podrške, a javili su joj se i Franka Batelić, Marco Cuccurin i Jelena Perić.

"Ljubavi, ne zaslužuju tvoju svjetlost", napisala je Franka, a Jelena je dodala: "Tko nema mir sam sa sobom, pokušava ga narušiti drugima."

Zsa Zsa je otvoreno ispričala o fotografiji koju je podijelila prije tri godine, a na kojoj je pokazala akne na licu s kojima se bori duže vrijeme.

"Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima. Instagram je moja dnevna soba.

Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku", ispričala je pjevačica.