Influencer, voditelj i društveni komičar Neven Ciganović (53) ima profil na OnlyFansu, a u ekskluzivnom razgovoru za Story rekao je da na njemu "ne zarađuje baš neki novac" te je otkrio svoje mišljenje o nekim osobama s estrade.

Ciganović se raspričao i o svojim pravim prijateljima s kojima provodi slobodno vrijeme.

"Imam bogat život kada su poznanstva u pitanju, ali što se tiče prijatelja, oni su se s godinama dosta prorijedili. Kako svi odrastamo i susrećemo se s osobnim problemima, ljudi nemaju vremena za tuđe probleme. Opet je ta 2018. bila presudna jer sam tada odlučio napraviti rez među svojim pravim prijateljima i rijetki su se nakon tada zadržali u mom životu", istaknuo je te je potom pojasnio da ima i nekoliko prijatelja iz djetinjstva.

"Iako kažu da neke prijatelje iz djetinjstva sačuvaš cijeli život, takvih imam samo nekoliko. Za mene su pravi prijatelji oni za koje mogu reći da se veselim svakom našem susretu jer znam da će me zabaviti, podići raspoloženje i nasmijati. Ne bih volio nikoga izdvajati jer će se sami prepoznati i, što je važno, oni znaju da ih nikada neću iznevjeriti."

Osoba bez dlake na jeziku

Ciganović ima svoj podcast u kojem otvoreno razgovara s mnogim poznatim osobama, a sebe je opisao kao osobu "bez dlake na jeziku".

"Mnogi koji me ne poznaju opisuju me kao osobu koja nema dlake na jeziku, s tim da oni znaju kakav sam pod cenzurom. Oni koji me zaista poznaju znaju sa sam definitivno osoba bez dlake na jeziku pa makar se to njima neće svidjeti. U svojoj emisiji ili ako je želite nazvati podcastom dosad sam ugostio jako zanimljive goste iz svih sfera javnog života. I dalje ću ići u tom smjeru. Možda u emisiji još nisam toliko bez dlake na jeziku koliko se očekuje od mene jer se trudim držati standarda i razine medija za koji radim", kazao je.

Ciganović je otkrio i da ga se neke osobe s naše scene boje te je prozvao dva hrvatska glazbenika koji "kmeče svojim menadžerima".

"Što se tiče gostiju koje bih volio ugostiti, sve su to osobe za koje smatraju da imaju neki problem sa mnom jer je moja emisija savršeno mjesto gdje mogu iznijeti sve što žele na moj račun. A takvih osoba na našoj sceni ima i moram reći da me malo razočaralo koliko se te osobe zapravo mene… boje! Neke su čak odbile gostovati u emisiji. I to su mahom muškarci od kojih se očekuje da za takvo nešto imaju mu*a, a ne da kmeče svojim menadžerima koji za njih odrađuju taj dio posla. Ako vas zanimaju imena, nije mi problem spomenuti ih jer su to pojave koje imaju problem sa mnom, a ne ja s njima, kao što su event pjevači - Matija Cvek…", rekao je.