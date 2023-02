Slavna glumica Christina Applegate (51) na dodjelu SAG nagrada u Los Angelesu došla je u društvu svoje 12-godišnje kćeri Sadie Grace LeNoble, piše magazin People.

Christina i njena kći bile su modno usklađene, a glumica je zablistala u crnoj dugoj sako haljini na dvostruko kopčanje s naglašenim reverima, dok je Sadie na sebi imala crno odijelo i pripadajuću kapu na glavi.

Applegate je svoj elegantni izgled nadopunila štapom koji nosi zbog dijagnoze multiple skleroze, koja može utjecati na ravnotežu. Njen štap bio je ukrašen naljepnicama od koji se isticala "F U MS".

Christina je bila nominirana u kategoriji izvanredne glumačke izvedbe zahvaljujući njenom liku Jene Harding u seriji "Dead to Me".

Planira odustati od glume

Glumica je nedavno u intervjuu za Los Angeles Times rekla da joj je ovo vjerojatno posljednja dodjela nagrada nakon što joj je dijagnosticirana multipla skleroza.

"Ovo je vjerojatno moja posljednja dodjela nagrada. Ovo je velika stvar. Ne mogu zamisliti da ću ustati u pet u jutro i provesti od 12 do 14 sati na snimanju. U ovom trenutku to ne mogu", kazala je.

Iako Christina planira odustati od glume, rekla je da ne napušta Hollywood u potpunosti. "Radim gomilu snimanja glasova kako bih zaradila nešto novca kako bih bila sigurna da je moja kći sita i da imamo krov nad glavom", istaknula je.

Podsjetimo, Christina se posljednje dvije godine bori s multiplom sklerozom zbog koje joj je rad na televiziji i filmovima postao naporan.

"'Dead to Me' je bila najteža stvar koju sam ikada morala učiniti u životu. Dobila sam dijagnozu tijekom snimanja i nisam znala što mi se događa. Nisam mogla hodati. Morali su koristiti invalidska kolica da me dovedu na set. Gubila sam živce sve dok netko nije rekao: 'Trebaš magnetsku rezonancu", ispričala je prošle godine u "The Kelly Clarkson Showu".