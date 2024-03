Vijest o samoubojstvu frontmena grupe Linkin Park Chestera Benningtona potresla je svijet, da bi se ispostavilo kako je riječ o dezinformaciji. I taman kad su se smirile emocije oko tog skandala, ta je vijest, nažalost, postala istinita. Chester si je nekoliko dana kasnije zaista oduzeo život.

Danas bi slavio 48. rođendan.

Borio se s depresijom i ovisnostima

Pjevač kojeg ćemo pamtiti po prepoznatljivom glasu i emotivnim izvedbama hitova Linkin Parka rođen je 20. ožujka 1976. u Phoenixu u Arizoni. Velik dio života bio je ovisan o drogi i alkoholu, a borio se i s depresijom, koju je potaknulo zlostavljanje starijeg prijatelja kada je bio dječak. Silovan je kada je imao sedam godina. Nije htio potražiti pomoć zbog srama. Bojao se da mu nitko neće vjerovati i da će ljudi misliti da je homoseksualac. Navodno je trpio zlostavljanje do svoje 13. godine, a sve je priznao ocu.

Chesterovi roditelji razveli su se kada mu je bilo 11 godina. Zbog svega što mu se događalo, Chester je želio pobjeći od kuće. Uz sve probleme, mir je pronalazio u glazbi. Linkin Park i album "Hybrid Theory" donijeli su mu svjetsku slavu 2000. godine, a uspješnice "One Step Closer", "Crawling" i "In the End" i danas su veliki hitovi.

Chesterovo tijelo pronađeno je 20. srpnja 2017. u njegovu domu u Palos Verdesu u blizini Los Angelesa. Pronašla ga je čistačica. Počinio je samoubojstvo na 53. rođendan kolege i prijatelja Chrisa Cornella, pjevača koji si je oduzeo život dva mjeseca ranije. Chester je bio kum njegovu sinu.

Velik gubitak

Iza Chestera ostala je udovica Talinda Bennington te šestero djece: Jamie, Isaiah, Draven Sebastian, Tyler Lee, Lilly i Lila. S Talindom je dobio Tylera i blizanke Lilu i Lily, dok su ostalo troje djece iz njegovog prvog braka, sa Samanthom Marie Olit. Oni su se vjenčali 1996. godine, no razveli su se su se 2005., nakon čega se vjenčao s Talindom, u vrijeme kada je popularnost njegova benda krenula rasti.

S Talindom Ann Bentley vjenčao se 2006., a pjevač i Playboyeva zečica zajedno su dobili troje djece. Svoje prvo dijete Bennington je dobio još prije prvog braka, a s prvom suprugom je imao jedno dijete.

Dvije godine nakon njegove smrti, mnogi su na društvenim mrežama napali Talindu jer je ušla u vezu s Michaelom Fredmanom, losanđeleskim vatrogascem. Par se zaručio 2020. godine, a pojavile su se glasine kako će se vjenčati na godišnjicu braka s Chesterom. No, i ta je vijest bila lažna.

Talinda i danas održava uspomenu na Chestera, kao i njegovi fanovi diljem svijeta. Njegovo samoubojstvo bilo je velik udarac u glazbenom svijetu i jako je utjecao kako na fanove tako i na njegove kolege.

