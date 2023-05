Poznati chef Mate Janković (45) objavio je na svom Facebook profilu dugi tekst o promjenama kroz koje je prošao u protekle dvije godine. Više od sedam tisuća ljudi lajkalo je njegovu objavu, a stotinjak njih je podijelilo i na svojim profilima.

'Ovim postom ne mislim nikome soliti pamet'

"Već neko vrijeme želim napisati ovako nešto. Puno ljudi me pitalo kako sam došao do ovakvih promjena u životu, pa eto malo štiva. Ja sam zbilja bio najgori, a time je i moje iskustvo potrebnih koraka veliko", započeo je.

"Ovim postom ne mislim nikome soliti pamet. Riječ je samo i isključivo o procesu koji je upalio u mom slučaju. Možete ga koristiti kao neki šalabahter, možda vas inspirira na pozitivne promjene u životu, a možda ga pročitate, kažete si da ste super i da sam ja u k***u i nastavite sa svojim životom. Sve od tih opcija su legitimne i potpuno mi je svejedno koja će biti vaša. Vaš život - vaše sranje", poručio je kuhar.

Prije nepune dvije godine, kako je rekao Mate bio je nezadovoljan načinom na koji je vodio život, nije iskorištavao svoj potencijal i odlučio se na promjenu gotovo svega.

"Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se svih loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe", objasnio je dalje i dodao kako je najveća zamka u tome da ljudi prihvate sebe i kažu si da su u redu takvi kakvi jesu.

"U pravilu - jesmo k***c. I to bez razlike svi. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", nastavio je.

'Imao sam 113 kg i izgledao sam kao da su me izjele ose'

U cijelom procesu je imao i podršku prijatelja pa se prisjetio kako ga je upravo jednom dok su igrali košarku motiviralo da izgradi bolju verziju sebe.

"Sjećam se kad sam odlučio živjeti neporočno, imao sam 113 kg i izgledao sam kao da su me izjele ose. Otišao sam s frendom na basket, ideja je bila da igramo do 12. Jedva smo došli do 3.

Em je bio prisutan nedostatak talenta em mi je kondicija bila u predinfarktnom stanju. Bio sam hodajuća mješina. Vreća krumpira s nogama. Malo po malo počeo sam s hodanjem, igranjem košarke, ali i vrlo balansiranom prehranom", ispričao je pratiteljima na društvenim mrežama.

"Uskratio sam si tonu smeća i u potpunosti izbacio alkohol. Na većini druženja prijatelji bi za mene imali neke sokove ili 'kombuchu'. Niti jedan od pravih prijatelja niti jednom mi nije ponudio alkohol niti pametovao mi oko te odluke. Naglasak na 'pravi prijatelji'. Počeo sam plivati s drugom Ribafish i napravio zdravu tranziciju prema disciplini.

Krenuo sam u teretanu a rezultati su polako bili vidljivi. Malo po malo kile su se počele topiti, a tijelo mi se počelo transformirati. Trenirao sam gotovo svaki dan, a nekad i dva puta dnevno", priznao je Mate koji je otvorio i svoj restoran pa se dotaknuo te teme.

"Usprkos ogromnoj količini obaveza i dalje sam ostao na kursu. Prisilio sam se na disciplinu i nisam odustao. Nisam pregovarao sa sobom. Kiša, snijeg, smjene od 15 h. Našao bih vremena i nastavio. Došao sam do 100 i…stagnacija. Skužio sam da bi za bolji rezultat trebao uz trening riješiti i još jedno. Svoju opsesiju slatkim.

Donio sam odluku i odlučio i u potpunosti izbaciti slatko. Dosta ekstremna mjera, ali uz ovu dinamiku kretanja, treninga i poslovnih obaveza uspio sam izgubiti još 13", naveo je dalje, ali kako kaže nisu najveće promjene bile u gubitku kilograma.

"Zbog svih tih promjena život i odnosi s ljudima su mi nemjerljivo bolji, kao i moje zadovoljstvo sobom. Radna etika mi je odlična, fokus mi nikad nije bio ovako dobar, kao i posvećenost. Ne gubim vrijeme na gluposti i prioriteti su mi jasniji. Spavam mirnije i bolje i veselim se svakom novom danu", rekao je Mate i dodao kako se ništa od svih stvari ne bi dogodilo da nije želio to i bio spreman promijeniti sebe.

"I dalje imam puno stvari na kojima moram raditi, prvenstveno na svom groznom temperamentu i još milijun mana koje kod sebe vidim. Ali ne mislim stati, to sam sada ja. Sve ove navike su sada dio mene i mog života i tu su da ostanu. Promjena je moguća, i ako sam ja ovako grozan to uspio, onda mogu i još neki koji misle da to nije moguće", poručio je javnosti.

"Ako niste bolesni, kile su posljedica niza loših odluka i načina života koji vodite. U pravilu problemi su puno gori i veći od malo kolaca. Ne pitajte sebe kako da izgubite kile, to je najgori motiv. Stati u hlače i haljinu nije dosta. Gledajte kako da si promijenite život", ispričao je i dodao kako se sve mijenja na bolje ako čovjek odluči promijeniti život.

"Za to treba odricanja i proces nije lagan. Ne možete očekivati promjene, a nastaviti sa starim navikama. Nagrada ste Vi u svom boljem izdanju svaki dan. Vjerujte mi na riječ - isplati se. Toliko mudrosti od mene. Prvi i zadnji put", zaključio je Mate.