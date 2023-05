Pjevačica Celine Dion danas je s velikim žaljenjem objavila da otkazuje sve preostale koncerte svjetske turneje Courage, koji su se trebali održati tijekom 2023. i 2024. godine. Dok svijet izlazi iz pandemije, Celine nastavlja liječenje dijagnosticiranog zdravstvenog stanja zbog kojeg ne može nastupati.

'Želim da svi znajte da ne odustajem'

Celine naporno radi na oporavku, no trenutno se ne može uspješno pripremati i nastupati na preostalom dijelu turneje, koja se trebala održati od 26. kolovoza 2023. u Amsterdamu do 4. listopada 2023. u Helsinkiju te od 6. ožujka u Pragu do 22. travnja 2024. u Londonu. U zagrebačkoj Areni trebala je nastupati u ožujku 2024. godine.

"Žao mi je što ću vas sve još jednom razočarati. Zaista se trudim vratiti snagu, no turneje su iscrpljujuće i kad je izvođač potpuno spreman. Nije pošteno prema vama i dalje odgađati koncerte, stoga je najbolje sada sve otkazati dok ne budem opet potpuno spremna stati na pozornicu iako mi to slama srce. Želim da svi znate da ne odustajem… I jedva čekam da se opet vidimo", poručuje Celine.

U sklopu svjetske turneje Courage Celine je održala 52 koncerta u Sjevernoj Americi prije izbijanja pandemije i prije pauziranja turneje u ožujku 2020. Početkom 2021., dok je zabavna industrija još uvijek bila pod snažnim covid-restrikcijama, Celine je snimila Love Again, svoj prvi film u kojem uz nju glume Priyanka Chopra Jonas i Sam Heughan.

Celine je objavila da joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, koji uzrokuje teške i uporne grčeve mišića i zbog kojeg ne može nastupati. Njen medicinski tim i dalje procjenjuje i liječi njeno stanje.

Kupci koji su kupili ulaznice mogu ostvariti povrat na prodajnim mjestima gdje su i kupljene. Ako su kupljene online, automatski će biti odrađen povrat sredstava.

"Dvaput ga je odgodila, ali sad je službeno otkazan. Žao nam je, nije do nas, viša sila je u pitanju. Nismo htjeli odustati od koncerta, ali sad moramo", rekao je Alen Ključe za 24sata, direktor Star produkcije, koja je organizator koncerta u Areni.

"U Hrvatskoj ima jako puno obožavatelja. Nakon odgode koncerta u 2020., samo je oko 2000 ljudi tražilo povrat novca. Ostalih 10.000 zadržalo je karte", dodaje Ključe.