Jedan od najpoznatijih kuhara u Lijepoj našoj, Mate Janković, na Facebooku je podijelio zanimljivu priču kako je dobio svoj prvi veliki, kuharski posao, i to na Bermudama.

'S 18 godina sam prvi put otišao van RH'

"U jednoj fazi, nakon nekih 9 godina rada u kuhinji došlo je do ozbiljnog zamora materijala. Već sam bio ozbiljno psihički izrauban od dvokratnog rada i konstantnih putovanja Rijeka - Opatija. U to doba poslodavci su bili poprilično needucirani po pitanju ophođenja s osobljem pa su divljački ispadi bili svakodnevica", započeo je objavu.

"Uvijek sam bio dobro plaćen za svoj rad, i mislim da sam dobivao onoliko koliko sam vrijedio. Kako je iskustvo raslo, tako je i novac bio sve veći, ali imao sam osjećaj da je to to što se tiče iskustva i znanja koje je na Kvarneru tada vladalo. Fine dining početkom 2000-ih godina praktički nije postojao u obliku u kojem je prisutan danas. Dobri kuhari bili su oni koji izbacuju puno ljudi, mlatilo se po ribi s glavom i škampima, a elaborirana jela bila su u povojima. Tek je kastavski Kukuriku počeo sa slow food filozofijom, ali mene je vuklo na drugu stranu. Želio sam opet otići vani", priznao je Mate.

"S 18 godina i 5 mjeseci prvi put otišao sam van RH, i to u Njemačku. Sjećam se straha roditelja kad sam tako mlad odlazio. Nije bila to neka potreba za novcem, već je bio izazov. Želio sam vidjeti, probati, iskusiti. I iskusio jesam, horror o kojem ću jednom isto napisati par crtica, ali horror koji me poprilično vrlo mladog očeličio. Dva prijatelja već su neki niz godina radila na Bermudama i zamolio sam ih za pomoć oko svega vezanog uz mogućnost zapošljavanja. Pala je odluka da ću se okušati kao konobar jer je novac veći, a i nakon svih tih godina raubanja trebala mi je pauza od kuhinje", ispričao je Janković i dodao da su tada neki njegovi prijatelji napuštali RH, dok su drugi otišli na Bermude.

'Muljaža, varanje, laganje'

"Sastavili smo lažni CV u kojem su bili svi lokali u kojima sam radio kao kuhar - ali pisalo je konobar. CV je bio nakićen izrazima fine fining, silver service waiter i predan u ruke FB manageru koji ie ubrzao proces za interview. Dakle, Balkan posla na najjače. Muljaža, varanje, laganje. Pokupio sam sve potrebne papire, potvrde o nekaznjavanju i liječničke preglede. Prvo sam preko telefona radio psihotest sastavljen od bezbroj pitanja, koji sam začudo prošao. Zatim sam bio na rasporedu za strukovni interview. Dakle, date broj telefona i u dogovoreno doba nazove vas jedan od ljudi iz F&B Departmenta. Mene je nazvao manager podrijetlom iz Jordana. Nikad mu neću zaboraviti ime, zvao se Hussein Shawbaki. Pored mene je stajao prijatelj s dugogodišnjim iskustvom konobara koji je već neko vrijeme mlatio more na cruiseru. Isto se prijavio za posao na Bermudama", dodao je.

"Njegova uloga bila je da mi pomogne oko odgovora. Ja bih se pravio da ne čujem dobro pitanje preko telefona, i ponovio bi ga da čuju da li sam dobro razumio. Prijatelj bi mi šaputanjem i gestikulacijom davao odgovore koje sam ja dalje biflao u slušalicu. Nakon par dana dobio sam odgovor. Dobio sam posao, a moj prijatelj koji mi je pomagao - nije. Kupio sam kartu, odletio i odletio na kraj svijeta u nepoznato. Pričati engleski koji dobro znam, ali mi fali prakse, i raditi posao koji u životu nisam radio. Svi sastojci za katastrofu bili su tu. Dočekala su me dva frenda i istu večer smo izašli van u Blue Juice, klub u Hamiltonu, glavnom gradu. Bio sam u oblacima. Nešto tako lijepo nisam nikad vidio. Sretan sam što sam se makao iz RH. Sretan jer cu vidjeti nešto novo", istaknuo je chef te ispričao da je taj resort imao 7 restorana te je bio najbolji restoran na otoku", zaključio je te dodao: "Svi smo znali da sam naje*o. Bio sam u raju, a spremao mi se pakao."