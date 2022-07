Beyonce Knowles najavila je novi album nakon šest godina, ali je to napravila baš onako da privuče maksimalnu pažnju obožavatelja i medija. Pjevačica je pozirala na konju potpuno gola, strateške je dijelove tijela pokrila samo nakitom.

Obline koje je teško ne uočiti

Na Instagramu je Beyonce objavila fotografiju na kojoj jaše svjetlećeg konja, odjevena samo u srebrni nakit. Mnogi su u komentari ovaj omot albuma usporedili s naslovnicom Voguea na kojoj je također izgledala fatalno.

"Stvaranje ovog albuma omogućilo mi je mjesto za sanjarenje i pronalaženje bijega tijekom strašnog vremena za svijet. Omogućio mi je da se osjećam slobodno i pustolovno u vrijeme kada se malo što drugo pomicalo. Moja je namjera bila stvoriti sigurno mjesto, mjesto bez osude. Mjesto bez perfekcionizma i pretjeranog razmišljanja", započela je Beyonce svoju objavu.

"Mjesto za vrištanje, oslobađanje, osjećaj slobode. Bilo je to prekrasno putovanje istraživanja. Nadam se da ćete pronaći radost u ovoj glazbi. Nadam se da će vas inspirirati da se pomaknete. I da se osjećate jedinstveno, snažno i seksi kao vi", napisala je pjevačica ispod fotografija.

Obožavatelji su Beyonce u komentare pisali da je "kraljica svemira" te joj poručili da jedva čekaju izlazak albuma koji je najavljen za 29. srpnja ove godine.

Uz to, posebnu objavu ovoj R&B divi posvetila je i bivša prva dama Michele Obama. "Kraljica Beyonce, opet si to učinila! "Break My Soul" je pjesma koja nam svima sada treba, a ja ne mogu a da ne zaplešem i ne pjevam dok slušam! Jedva čekam album!", napisala je Obama nedavno na svom Instagramu.