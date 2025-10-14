Charlie Kirk bi danas proslavio rođendan: Shrvana supruga posvetila mu dirljive riječi

Konzervativni politički influencer Charlie Kirk tragično je preminuo 10. rujna ispred Sveučilišta Utah Valley u Oremu dok je održavao govor pred studentima. Metak ga je pogodio u vrat, što je dovelo do kritičnog stanja, a iako je brzo prevezen u bolnicu, nije uspio preživjeti.

Da je još uvijek među nama, danas bi proslavio svoj 32. rođendan. Ostavio je za sobom neutješnu suprugu Eriku i dvoje male djece. Na društvenim mrežama Erika je objavila fotografiju Kirka te podijelila dirljive riječi.

"Hrabro proživljen život". Naslijeđe koje će zauvijek biti upamćeno. Sretan rođendan, Charlie", napisala je.

'Slavi u raju'

"Ovo je toliko tužno! Zaista! Još uvijek nevjerovatno", "On sada slavi u raju. Sretan rođendan", nizali su se komentari.

Podsjetimo, Charlie Kirk je bio u braku s Erikom Frantzve Kirk, bivšom Miss Arizone USA iz 2012. godine, podcastericom i poduzetnicom. Par se vjenčao u svibnju 2021. godine, a njihova zajednica često je bila tema javnih nastupa i intervjua.

Foto: Gage Skidmore/zuma Press/profimedia

Zajedno su dobili dvoje djece, kćer rođenu u kolovozu 2022. i sina koji je na svijet došao u svibnju 2024. Njihova imena par nikada nije iznosio u javnost, naglašavajući da žele zaštititi privatnost djece.

Foto: Brian Cahn

Charlie Kirk često je isticao da brak i roditeljstvo nisu samo osobna odluka, nego i moralna i politička poruka. U više je navrata rekao da se mladi trebaju vjenčavati što ranije i imati što više djece, opisujući brak i obitelj kao oblik “otpora sireni modernog doba”.

