Charles Pierce jučer je na Instagramu povodom Valentinova progovorio o trenutku kada je upoznao influencericu Ellu Dvornik od koje se trenutno rastaje.

"Pronašao sam svoju ljubav u Kopenhagenu. Barem sam tako mislio. Naš prvi spoj bio je u Kopenhagenu u listopadu 2013. Nekoliko mjeseci kasnije, srce me vuklo u njezin klub po prvi put s buketom cvijeća i rekao sam joj: 'Dođi sa mnom u London ili me nikad više nećeš vidjeti'", pisao je Charles koji je rekao da se Ella nekoliko dana kasnije preselila k njemu u London.

'Izgubljena ljubav'

Nakon toga je objavio još jedan Story u kojem je pisao o tome kako je većina njegove ljubavi prema Elli izgubljena.

"Između onoga što sam rekao, a nisam mislio, te onoga što sam mislio, a nisam rekao, veći dio moje ljubavi je izgubljen. Nikada nemojte prestati sanjati i uvijek vjerujte", stajalo je u njegovoj objavi na Instagramu.

Charles Pierce

"Prije pet godina kad smo se upoznali htio me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu. Sad je imam! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo s još sretnijim početkom? Tri godine smo se trudili organizirati vjenčanje, ali pošto su nam obitelji na drugim krajevima Europe, bilo je jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frank rekao "napravili smo to na naš način". I evo nas… Samo nas dvoje, službeno je!", pisala je tada Ella u svojoj objavi na Facebooku.

Mnogi su tada komentirali kako su savršen i otkačen par, ali čini se kako to ipak nije dovoljno da bi opstali.

"E to je smisao života. Obaviti i dobro se zabaviti! Bravo za vas, baš ste posebni!", "Dok ne promjeniš prezime na Facebooku, kao da se nisi udala", pisali su ispod njezine objave.

Razvod Elle Dvornik i Charlesa Pearcea je u tijeku

Podsjetimo da je rastava između Influencerice Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u tijeku.

Zajedno imaju dvije kćeri, a njihov je razvod jednom prilikom komentirala i udovica kralja funka, Danijela Dvornik.

"Kad si previše dugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se riješiti, ali u konačnici se ne riješi. Ljudi apsolutno nemaju pojma što ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak ", rekla je Danijela te dodala kako se nikada ne bi ponovno udala.

