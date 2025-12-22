I dalje je da: Céline Dion emotivnom porukom obilježila godišnjicu ljubavi s pokojnim suprugom

Glazbena ikona Céline Dion (57), koja je tijekom protekle godine inspirirala svijet svojom nevjerojatnom snagom i odlučnošću u borbi s teškom bolešću, ponovno je dirnula srca milijuna svojih obožavatelja. Ovoga puta, povod je bio vrlo osoban i emotivan: godišnjica braka s njezinim pokojnim suprugom i menadžerom, Renéom Angélilom. Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila intimnu fotografiju i poruku koja svjedoči o ljubavi koja i dalje živi, godinama nakon njegove smrti.

Posveta vječnoj ljubavi

U objavi koja je brzo prikupila stotine tisuća reakcija, Céline je podijelila fotografiju snimljenu, čini se, na dan njihova vjenčanja. U krupnom planu vide se njihove ruke isprepletene preko vjenčanog jastučića, s vjenčanim prstenjem kao simbolom njihove vječne povezanosti. Uz fotografiju je napisala kratku, ali iznimno snažnu poruku: "I dalje je moj odgovor da... Sretna godišnjica, ljubavi moja...".

Ovom objavom obilježila je ono što bi bila njihova trideset i prva godišnjica braka. René Angélil, koji je bio ključna figura u njezinu životu i karijeri, preminuo je 2016. godine nakon duge borbe s bolešću. Njihova ljubavna priča, koja je započela dok je ona bila tek tinejdžerska zvijezda, a on njezin menadžer, postala je jedna od najpoznatijih u svijetu showbusinessa. Objava iz Montreala u Kanadi dodatno naglašava intimnost trenutka, vraćajući je u njihov zajednički dom. Obožavatelji su odmah reagirali s izrazima podrške i ljubavi, a komentari poput "Sretna godišnjica" i "Tvoje srce će nastaviti kucati" preplavili su objavu.

Foto: Andrea Renault/zuma Press/profimedia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Snaga u sjećanju usred velike borbe

Ova emotivna posveta dolazi u vrijeme kada Céline Dion pokazuje nevjerojatnu otpornost. Nakon što joj je u prosincu 2022. dijagnosticiran sindrom ukočene osobe (SPS), rijedak i iscrpljujući neurološki poremećaj, mnogi su se pitali hoće li se ikada vratiti na scenu. Međutim, 2024. i 2025. godina postale su godine njezina trijumfalnog povratka u javnost. Sve je započelo iznenadnim pojavljivanjem na dodjeli nagrada Grammy, a kulminiralo je spektakularnim nastupom na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, gdje je s Eiffelovog tornja izvela pjesmu "Hymne à L'Amour".

Njezin put i borba detaljno su prikazani u hvaljenom dokumentarcu "I Am: Celine Dion", koji je publici pružio sirov i iskren uvid u izazove s kojima se svakodnevno suočava. Usred intenzivnih terapija i priprema za povratak, koji bi prema glasinama mogao uključivati čak dva nova albuma u 2025. i povratak na pozornice u 2026. godini, ovakve objave podsjetnik su na temelj njezine snage.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka za vikend