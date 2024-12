Traži novce za obiteljski ručak, razara brakove, a mlade influencere naziva moronima

Britanska influencerica Carla Bellucci (43) već godinama puni naslovnice svojim kontroverznim izjavama i postupcima koji izazivaju burne reakcije javnosti. Od priznanja da je lažirala depresiju kako bi dobila besplatnu operaciju nosa, preko naplaćivanja božićne večere vlastitoj obitelji, pa sve do oštrih kritika na račun roditelja i njihove djece, Bellucci ne prestaje izazivati podijeljena mišljenja. Bez dlake na jeziku i s neskrivenim stavovima, ova influencerica ostaje dosljedna svom nekonvencionalnom načinu života, unatoč brojnim osudama s kojima se suočava.

U nastavku donosimo najkontroverznije trenutke iz njezina života koji su je učinili, kako je mnogi nazivaju, ''Najomraženijom ženom u Velikoj Britaniji'.

Lažiranje depresije za besplatnu operaciju nosa

Carla je 2019. godine priznala da je lažirala simptome depresije kako bi putem Nacionalne zdravstvene službe (NHS) dobila besplatnu operaciju nosa. Ovo priznanje izazvalo je ogorčenje javnosti, koja je njezin postupak smatrala neetičnim i uvredljivim prema stvarnim pacijentima koji pate od mentalnih bolesti. Ona je, međutim, tvrdila da je samo iskoristila sustav koji je bio na raspolaganju.

Naplata božićne večere obitelji

Carla je ponovno izazvala buru najavom da će ove godine naplaćivati božićni ručak gostima u svom domu po 200 funti, što je oko 240 eura po osobi. "Ako ne žele platiti, neka ne dolaze", poručila Carla u razgovoru za Daily Mail. Ova odluka izazvala je lavinu kritika na društvenim mrežama, gdje su je korisnici nazvali bezosjećajnom i sebičnom. Ipak, Carla se branila tvrdnjom da njezin trud i kvaliteta hrane opravdavaju visoku cijenu.

Kritike roditelja i influencera

Carla je izazvala burne reakcije svojim izjavama o roditeljima i djeci. U jednom intervjuu opisala je djecu koja žele postati influenceri kao "moronsku generaciju" i dodala: "Roditelji su najveći problem. Lijenčine su koje odgajaju djecu bez ikakvih ambicija osim želje za slavom na društvenim mrežama."

Ove izjave nisu dobro prihvaćene, a mnogi su je optužili za generalizaciju i omalovažavanje roditelja koji pokušavaju pružiti najbolje za svoju djecu.

S mužem je bila samo zbog novaca

Carla je imala desetogodišnju vezu s Giovannijem Pincayem koji je u to vrijeme bio u braku. Tijekom njihove afere, Giovanni je financijski podržavao Carlu, uključujući plaćanje njezine stanarine od 5.000 funti i opremanje njezina doma. Carla je, kao znak zahvalnosti, tetovirala njegovo ime na svom tijelu. Nakon deset godina veze, Giovanni je napustio svoju suprugu, a Carla i on su se vjenčali prošle godine. Carla je za The Sun otvoreno priznala da je na početku njihove veze bila motivirana njegovim financijskim statusom, izjavivši: "Naravno da me njegov novac privukao, ali sada ga stvarno volim."

Ova veza izazvala je brojne kontroverze i osude javnosti

Provokativno ponašanje u medijima

Carla je tijekom ekonomske krize organizirala luksuzni uskrsni lov na jaja za svoju djecu, s novčanim nagradama, što je izazvalo zgražanje javnosti. Na kritike je odgovorila: "Moj novac, moja pravila. Ako mogu svojoj djeci pružiti najbolje, zašto ne bih?" Ova izjava dodatno je naglasila njezin status polarizirajuće figure koja ne mari za mišljenje drugih.

Nastup u medijima

Njezini redoviti nastupi na televiziji i u tabloidima često su popraćeni kontroverznim izjavama, što mnogi percipiraju kao namjerno privlačenje pažnje. Carla je u više navrata izjavila: "Ne zanima me što ljudi misle o meni. Ja živim svoj život kako želim." Takav stav i odbijanje da se prilagodi normama samo su dodatno pojačali percepciju o njoj kao osobi koja nema empatiju prema drugima i koristi svaku priliku za medijsku eksponiranost.

