Iako je poznat po svojoj nevjerojatnoj modi na crvenom tepihu, legendarni dizajner Calvin Klein (79) bio je ležerno odjeven za subotnji poslijepodnevni izlazak sa svojim 46 godina mlađim dečkom Kevinom Bakerom (34)

U vezi su već nekoliko godina

Dizajner je nosio sivu majicu dugih rukava, plave traperice i sive tenisice, dok je njegov dečko izgledao poprilično zgodno kao i uvijek, u pripijenoj tamnozelenoj košulji i kaki hlačama.

Poznati stručnjak za stil - čija se neto vrijednost modnog carstva procjenjuje na nevjerojatnih 700 milijuna dolara - zaštitio je oči od sunca s modernim avijatičarskih sunčanim naočalama.

Osnivač Calvin Klein Inc. prošetao je sa svojim dečkom kroz parkiralište nakon što je uživao u otmjenoj talijanskoj zalogajnici. Calvin i Kevin nikada nisu javno govorili o svojoj vezi, ali ih paparazzi već godinama fotkaju.

Posljednji put par je javno viđen zajedno u istom restoranu u prosincu 2021. Njih dvoje su se prvi put zajedno pojavili u javnosti 2016. na crvenom tepihu na Fall Gala gala American Ballet Theatre.

Calvin je ranije raskinuo s bivšom porno zvijezdom Nickom Gruberom u siječnju 2012. nakon što su proveli dvije godine u vezi. Kasnije je maneken, nakon prekida, prijavljen na rehabilitaciju u Arizoni, nakon što je uhićen zbog posjedovanja kokaina. U to su vrijeme postojale glasine da je Calvin plaćao rehabilitaciju i da ga je tamo dovezao privatnim zrakoplovom.

"Calvin se prema njemu osjeća vrlo zaštitnički. Unatoč svemu što se dogodilo i svemu što je učinio, on i dalje voli Nicka", rekao je tada izvor za Page Six. Nakon njihovog prekida, plavokosi, plavooki model objavio je da radi na knjizi pod naslovom "Opsesija: Moj život s Calvinom Kleinom", gdje je tvrdio da ga je dizajner jednom prilikom natjerao na test detektora laži.

Prisjećajući se incidenta, rekao je za Page Six: "Prošao sam. A onda su, znaš, stvari bile puno bolje. Ali mislim, kakav bi te partner natjerao na test detektora laži?" Prije toga, Klein je bio u braku sa svojom asistenticom i fotografkinjom Kelly Rector od 1986. do 2006. godine. Modni guru također je bio u braku s tekstilnom dizajnericom Jane Center od 1964. do 1974., njih dvoje su roditelji TV producentice Marci Klein.