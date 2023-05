'Poslala sam Mrli poruku u kojoj piše da očekujem da ćemo biti prvi, a cijelo mjesto je gledalo polufinale. Kako i nećemo kad je ovdje puno Martinovića i njegovih rođaka', rekla je stanovnica iz mjesta Petrčane, 9 kilometara udaljeno od Zadra za 24sata.

Damir Martinović je Petrčanac, iako je rođen u Rijeci kamo mu je otac Tonći otišao na brod, a radio je i u brodogradliištu 3. maj. Majka Marica je iz Opatije, a Mrle im je jedino dijete. Mrle ima rođake iz Opatije ili u Petrčanama.

"Dođe on ovdje jer mu je tu i obiteljska kuća. Naravno, da ga ne biste prepoznali, scena je jedno, Mrle privatno potpuno drugo, iako, mi ga svi volimo. Naravno da navijemo za cijeli bend, iako nismo nikad vidjeli cijeli sastav u našem mjestu. Nadamo se da će se i to promijeniti, red je da upoznamo i ostatak ljudi koji nas predstavljaju na Euroviziji", rekla je jedna stanovnica Petrčana.

Mrle je da vidjeti kako pije kavu u poznatom kafiću.

"Vlasnik jednog poznatog kafića je njegov prvi rodjak i tamo on pije kavu. Ne bi ga prepoznali kao civila izgrlimo se svi i izljubimo uvijek smo mi lijepo s njime, šteta samo da je on kod nas skupa s obitelji najčešće kratko, ali znamo samo da je on zauvijek naša petrčka legenda, poznatijeg nemamo" i nastavljaju:

"Malo ribarsko mjesto poznato je po vrijednim ljudima, koji su oduvijek ribarili ili se bavili poljoprivredom, a puno nas je po Americi, Argentini, Australiji pa eto tako i Rijeci, a za nas su svi skupa kao Let3 - genijalni! Ako se odluče doći nakon Liverpoola, svima spremamo doček jer smo poznati i kao vrlo gostoljubivi ljudi, među prvima smo bili kao i hotelijeri i iznajmljivači na Jadranu. To se na njemu i vidi, priča fiumanski, ali genetika nije šala", zaključuju.

Oni su jako ponosni na činjenicu da je Mrle rodom Dalmatinac.

"Otac Tonći, nažalost nije živ, a pokopan je u našim u Donjon Petrčanima. Mama Marica je koliko znam u Opatiji, i iako se nismo čuli, sigurno smo da je ponosna na svog sina. Treba imati snage i volje nastupati s preko 60 godina, i imati takvu energiju. Tko ne razumije koliko su oni bitni za scenu, bolje mu je da se ne sramoti i ne komentira ono u što se ne puti".