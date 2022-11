Nedavno smo u svom studiju ugostili umjetničku direktoricu kazališta Mala scena, opernu pjevačicu i glumicu - Bugu Mariju Šimić. S Bugom Marijom smo, osim o aktualnim izazovima s kojim se susreće nezavisna kazališna scena, prošli i teme kazališta za djecu, školskog kurikula, odricanja, ali i dijagnoze koja joj je dijagnosticirana ove godine - ADHD.

“Nekad se o ADHD-u nije puno znalo. Pretpostavljalo se da on puno više pogađa dječake te se nije znalo ono što se zna danas, a to je da se ADHD kod djevojčica potpuno drugačije manifestira. ADHD-ovci su super kampanjci. Kada osjete pritisak, rade vrhunski. Znači ja napišem projekt od tri mjeseca u roku od dva sata, ako treba, ako je panika. Kad sam sebi moraš postaviti deadline, to je problem. Dok sam išla u školu, brzo sam pričala, bila malo zaboravljiva, malo neuredna, ali se sve to držalo pod kontrolom, dok nije nastao apsolutni kaos i dok moj život nije postao rasulo zbog ADHD-a” rekla je te dodala kako joj je laknulo kad je dobila dijagnozu.

“Bilo mi je: ‘Okej, nisam glupa. Nisam luda’, jer osjećaš na momente da nešto ne valja, u odnosu na druge ljude. Zašto se mi ne razumijemo, zašto mene ljudi ne hvataju? Što je sa mnom, jesam glupa? Neke stvari ne lovim. I onda kad sam to otkrila - ‘ahaaaa, mašala’. Sada učim raditi sa svojim mozgom. Prije godinu dana doživjela sam burnout. Sjedila sam na podu u kupaonici tri dana i nisam se mogla dignuti. Kolaps živčanog sustava jer se nisam mogla nositi sa svime što me dočekalo s cijelim poslovanjem kazališta. Jer ADHD mozak vidi sve odjednom i ne može djelovati jer ne zna gdje bi krenuo. Zatim je došla dijagnoza i naučila sam da ne mogu sve sama”, priznaje nam mlada glumica.

Inače, Buga nam je otkrila i kako je u svojoj karijeri najviše nailazila na pitanje - “kako se nosiš s negativnim komentarima”.

“Kad si javna osoba, moraš prihvatiti to da će svatko imati mišljenje i da svatko ima pravo na to, iako ne zna ništa o tebi. Problem je i taj da nitko ne vidi proces kroz koji si prošao, nego ono za što su platili kartu, a ljudima duguješ najbolje od sebe".

Brojne kolege su joj zamjerile kada je kazalište nazvala poslom, a ne umjetnošću.

“Mi vrtimo novac. Ja za ono što radim dobivam novac. I to je po definiciji posao. Svi govore: ‘umjetnost se ne može staviti u kućice’. Ma vraga! Mislim, da - ne može, ali ako ti imaš bazu koja je posložena, onda možeš raditi umjetnost. Onda kad imamo alat i zanat, onda se događa umjetnost”, govori Buga.