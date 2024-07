Hrvatska glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić Milošev (30), koja je utjelovila Lanu Bubalo u obožavanoj RTL-ovoj seriji "San snova", jučer je otkrila da sa svojim novopečenim suprugom, kolegom glumcem Matejem Miloševom, očekuje prvo dijete.

Sretne vijesti glumica je podijelila na svom Instagram profilu uz fotografiju trudničkog trbuščića, a sada je u intervjuu za Net.hr otkrila detalje trudnoće, spol bebe, te se osvrnula na ulogu u seriji i odnos s kolegama sa seta.

"Osjećam se super, jako sam znatiželjna kako će to sve izgledati i kakva ću ja biti jednom kad beba dođe. Zapravo me sve to jako veseli i imam sreće što je ovo zapravo 'školska' trudnoća, bez nekakvih komplikacija i što sve prolazi kako treba", rekla je glumica, koja se ranije ovog mjeseca udala za kolegu iz kazališta u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu.

Njihovo iznenadno vjenčanje poremetilo je planove njezinih roditelja, glumice Vitomire Lončar i oca, glumca i redatelja Ivice Šimića, koji su ostavili sve poslove u Kini gdje žive već sedam godina i doputovali u Zagreb kako bi prisustvovali najvažnijem danu u životu svoje kćeri jedinice.

"Prvo se zamrznula, a onda je odmah krenula s planiranjem, kupovanjem opreme i oduševljenjem", rekla je Buga o reakciji svoje majke na vijest o trudnoći.

Buga je otkrila i da je poznat spol bebe - par čeka dječaka, no za "gender-reveal party" bila je previše znatiželjna da bi ga organizirala; obitelji i prijateljima odmah je obznanila vijest. Dodala je i kako se izuzetno veseli svakom ultrazvuku da vidi svoju bebu, a jednako je uzbuđen i sretan i otac Matej, za kojeg je istaknula da joj je najveća podrška.

Foto: RTL Buga Marija Šimić i Matej Milošev

"Definitivno mi je muž prva podrška, zaista smo tu kao tim, ali i cijela obitelj i naši prijatelji... Zaista imamo divan krug ljudi i svi su tu za nas. Mogu samo reći da sam stvarno jako zahvalna jer imamo podršku sa svih strana", rekla je Buga, čije su lijepe vijesti odmah obradovali i kolege iz kazališta Mala scena, koje glumica vodi.

Trudnoću je otkrila da podnosi super, unatoč tipičnim simptomima: "Cijelo prvo tromjesečje sam radila i glumila", otkrila je glumica koja je sada ipak morala stati s redovitim angažmanima. "Osim što puno jedem i puno spavam, osjećam se jako dobro", rekla je za Net.hr

Buga Marija se dotakla i teme imena: "Ime smo imali i prije nego što sam ostala trudna. Pričali smo o imenima za djecu i sve smo se dogovorili prije nego što je beba postala opcija", rekla je glumica, a njihov odabir je zasad odlučila ostaviti za sebe. Jedini uvjet bio im je da ime bude kratko i da odgovara prezimenu.

Buduća majka se osvrnula i na svoju ulogu Lane Bubalo u seriji "San snova", koja joj je ujedno bila i prva televizijska uloga.

"Jako dugo sam htjela glumiti u seriji i imala sam sreće da se to dogodilo s tako super ekipom i uz super atmosferu. To je jedno potpuno drugačije iskustvo u našoj branši, i voljela bih da sam provela više vremena na setu", rekla je Buga i dodala da je puno toga naučila, upoznala mnoge divne ljude i definitvno dobila jedno dobro životno iskustvo koje se nada da će se ponoviti.

Gledati sebe na televiziji istaknula je da je bilo veoma čudno: "Ja inače ne volim sebe gledati niti slušati kad sinhroniziram crtiće, ali ovo je nekako bilo drugačije i gledala sam da provjerim kakav sam posao odradila i kako to sve izgleda", rekla je glumica koja "sebe nije prepoznala na ekranu".

Otkrila je i da su joj kolege sa seta RTL-ove serije čestitali na lijepim vijestima.

"Nekima sam rekla uživo i svi su bili jako oduševljeni. Ne čujemo se na dnevnoj bazi, ali mi je jako drago kad se družimo i vidimo i svi su jako lijepo reagirali. To puno znači kad odnosi ostaju i nakon projekta", zaključila je glumica, koja se trenutno priprema za najvažniju životnu ulogu.

