PAR KOJI PUNI NASLOVNICE / Brooklyn Beckham se ne odvaja od voljene Nicole: Posvetio joj je 20 tetovaža, a ona sve bacila u trans mikro minjakom

Mlada milijarderka, Nicole Peltz, došla je u Pariz sa suprugom Brooklynom Beckhamom na Tjedan mode, a nakon cijele prijašnje drame susreli su se i s njegovom obitelji. Naime, glumica Nicola "zakopala je ratnu sjekiru" sa svekrvom, modnom dizajnericom Victorijom Beckham (48) ili samo žele da se tako čini. No, ono čime je mladi bračni par ukrao svu pažnju su njihove usklađene modne kombinacije na pariškom Tjednu mode, Nicole je plijenila pažnju u maloj, crnoj haljini, a fotograf Brooklyn nosio je tri broja veće odijelo i bijelu košulju. Inače, mladi Peltz Beckham je svom dodao i djevojačko prezime supruge, nakon što su se njih dvoje vjenčali, a raskošna ceremonija trajala je tri dana. Sada navodno planiraju još jedno vjenčanje, a Brooklyn je dosta predan i izradi tetovaža posvećenih Nicoli. Nedavno je otkrio da je na tijelo stavio još jednu tetovažu, i to ni više ni manje nego nacrtano lice svoje drage. U razgovoru za kanal E! priznao je da je to 20. tetovaža posvećena supruzi. Smjestio ju je na desnu ruku, a tattoo je zaista realan prikaz njegove Nicole. U galeriji pogledajte ovaj par koji već nekoliko mjeseci puni naslovnice časopisa...