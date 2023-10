Dugo iščekivana knjiga, koja se na policama pojavila u utorak, opisuje put Britney Spears otkad je bila dječja zvijezda do pop ikone, od uspona do padova. Spears se također osvrće na iskustva koja je imala sa svojim vršnjacima i mentorima tijekom godina.

Pjevačica je za People rekla: "Teško je govoriti o tome. Nisam imala mira ni na trenutak, bila sam osuđivana od stranaca koji me čak i ne poznaju, moja obitelj i Vlada su mi oduzeli slobodu i izgubila sam strast prema stvarima koje volim. Konačno je vrijeme da podignem glas i progovorim, a moji obožavatelji zaslužuju to čuti direktno od mene. Nema više zavjera, nema više laži - samo ja posjedujem svoju prošlost, sadašnjost i budućnost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Madonna

Nakon što je njezina pjesma Baby One More Time došla na vrh ljestvica, Spears se počela susretati s mnogim poznatim osobama. "Počela sam nailaziti na Madonnu po cijelom svijetu. Pozdravile bi se kao prijateljice."

Nakon što je prekinula s Justinom Timberlakeom 2002., Madonna je odlučila biti njezina mentorica te ju je posjećivala u to vrijeme u kući u New Yorku. "Madonnino samopouzdanje pomoglo mi je da sagledam mnogo toga o svojoj situaciji drugim očima. Mislim da je vjerojatno imala neki intuitivni osjećaj kroz što sam prolazila. Trebalo mi je malo smjernica u to vrijeme. Bila sam zbunjena i nisam znala što ću sa životom. Bila mi je mentorica", piše Britney o Madonni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Rekla mi je da svakako trebam odvojiti vrijeme za svoju dušu, a ja sam to pokušala učiniti. Pokazala mi je vrstu snage koju sam trebala vidjeti. Žene u toj industriji su se mogle predstavljati na različite načine: "Mogla si steći reputaciju dive, mogla si biti profesionalka ili si mogla biti 'fina'. Uvijek sam se jako trudila ugoditi."

Britney i dalje poštuje Madonnu zbog načina na koji se suočila s mizoginijom u industriji i piše: "Ona je pretrpjela toliko seksizma i maltretiranja od strane javnosti i industrije, i bila je posramljena zbog svoje seksualnosti toliko puta, ali uvijek je to nadvladala."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pop dive su na dodjeli MTV VMA 2003. godine izašle na pozornicu i poljubile se. "Svaki put kad smo to uvježbavale, izveli smo poljubac bez dodira. Otprilike dvije minute prije nastupa, sjedila sam iza pozornice, razmišljala o svom najvećem nastupu do sada na VMA-u i pomislila: "Želim i ove godine takav trenutak. Trebam li jednostavno napraviti to?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačice su nastavile surađivati na singlu iz 2003. "Me Against the Music". Britney je za Madonnu rekla: "Bila sam zadivljena načinima na koje Madonna ne ugrožava svoju viziju. Bila je to važna lekcija za mene za koju će mi trebati dugo da ju usvojim - zahtijevala je moć, i tako je dobila moć. Bila je u središtu pozornosti jer je to uvjetovala gdje god se pojavila. Ona napravila taj život za sebe. Nadala sam se da ću pronaći načina da to napravim."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Jennifer Lopez

Britney je u knjizi otkrila i da se divi Jennifer Lopez zbog ravnoteže koju ima u svom životu - i njezinog pristupa slavnim osobama. "Neke se slavne osobe dobro nose sa slavom. Zapravo zavidim ljudima koji znaju kako natjerati slavu da radi za njih, dok se ja skrivam od toga. Postajem jako sramežljiva. Na primjer, Jennifer Lopez mi se od početka činila kao netko tko je bio vrlo dobar u ulozi slavne osobe - u prepuštanju ljudi da se zanimaju za nju, ali zna gdje treba povući crtu. Uvijek se dobro ponašala. Uvijek se držala dostojanstveno", rekla je Britney, piše People.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Britney Spears slobodna! Nakon 13 godina sud je odlučio da joj više ne treba skrbnik

Tekst se nastavlja ispod oglasa