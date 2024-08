Britney Spears je nakon isteka njezinog konzervatorstva u svom životu napravila mnoge stvari koje za vrijeme "zatočeništva" nije mogla niti smjela. Jedna od tih stvari je i izdavanje Memoara "The Woman in Me" koji su izašli prošle godine i odmah postali hit te se razgrabili s polica knjižara. U SAD-u su prodani u čak 2,5 milijuna primjeraka, alu priči tu nije kraj- knjiga sada postaje film.

Prava na knjigu Britney Spears kupio je Studio Universal, a režiseri filma bit će Jon M. Chu i Marc Platt za kojeg je legendarna pjevačica na društvenoj mreži X rekla kako zajedno s njom radi na tajnom projektu.

"On je napravio sve moje najdraže filmove", dodala je i poručila fanovima da ju nastave pratiti kako bi saznali što slijedi.

U spomenutoj knjizi je Britney opisivala svoje uspone i padove još od razdoblja "Mickey Mouse Cluba", iskreno progovorila o zamršenom odnosu s ocem, a u središtu pozornosti našlo se i poglavlje o njezinom bivšem dečku, Justinu Timberlakeu.

Foto: Instagram Britney i njezin otac Jamie

Knjiga nije izašla samo u tiskanom primjeru, nego i kao audioknjiga koju je narirala glumica Michelle Williams.

"Dala sam srce i dušu u ove memoare i zahvalna sam svojim obožavateljima i čitateljima diljem svijeta na njihovoj podršci", izjavila je svojedobno pop ikona koja je od 2008. do 2021. godine bila pod konzervatorstvom svog oca.

Kada je dobila priliku iznijeti svoju stranu na sudu, oca je optužila za sustavno zlostavljanje. Tijekom tog vremena zaljubila se u "manekena" Sama Asgharija, ali unatoč dugogodišnjoj vezi, brak je potrajao samo dvije godine od 2022. do 2024.

Foto: Profimedia Britney Spears

Što se tiče novih pjesama i albuma, to svijet ipak neće dočekati.

"Nikada se više neću vratiti u glazbenu industriju. Tajno pišem pjesme za druge izvođače", priznala je za američke medije.

