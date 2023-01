Prema izvješćima policije, pjevačica Britney Spears ostala je "iznervirana" nakon što se policija pojavila u njezinom domu kako bi provjerila njezino stanje nakon velike zabrinutosti obožavatelja.

Fanovi ju previše vole

Obožavatelji pjevačice zabrinuli su se kada su primijetili da je obrisala svoj Instagram profil koji prate milijuni korisnika diljem svijeta.

Zamjenici šerifovog ureda okruga Ventura primili su pozive od uznemirenih obožavatelja i reagirali tako što su posjetili Britneyin dom kako bi vidjeli je li dobro. Izvori iz policije rekli su da nakon posjeta nije bilo razloga vjerovati da je u opasnosti.

Za Britney su rekli da je ljuta zbog incidenta. Iako 41-godišnjakinja shvaća koliko je njezinim obožavateljima stalo do njezine dobrobiti, policijska provjera navodno joj je bila neugodna. Izvori bliski Britney rekli su za TMZ da je bila "iznervirana" neočekivanom provjerom socijalne pomoći.

Britney se još nije javno oglasila o incidentu i nije se vratila na društvene mreže.

Žele joj dobro

Zabrinutost obožavatelja za zvijezdu dolazi nakon što je Britney objavila video kako se tetovira. Pjevačica je također rekla obožavateljima da je promijenila ime na Instagramu u River Red.

"Britney dušo, što se događa", pitao je jedan obožavatelj. Drugi je komentirao: "Tako zagonetno."

Prije nego što je deaktivirala svoj račun, Britney je u srijedu na društvenoj mreži objavila posljednju objavu i napisala: "Bit će bolje jer to je ono čemu težim!!!" Završavajući svoju posljednju objavu, Britney je napisala: "Nastavi pričati sra... ili će možda samo kiša s neba pasti! Dati nekome koga volim sve moje da bi mi zabio nož u srce!!! Dakle, u ovom trenutku... velikodušno ti serviram svoje go..., jedi moje go...."

Suprug upozorio fanove

Kad je Britney posljednji put izbrisala svoj profil u prosincu, njezin suprug Sam Asghari upozorio je obožavatelje da budu oprezni i da prema njoj ne budu pretjerano zaštitnički nastrojeni. Napisao je: "Društveni mediji mogu biti traumatizirajući. Ponekad je dobro uzeti pauzu. Ona ima svoj glas i slobodna je žena. Poštujem njezinu privatnost i štitim je u svakom trenutku. Hvala svim njezinim zaštitničkim obožavateljima", napisao je usred straha obožavatelja da Britney ne kontrolira svoje profile na društvenim mrežama.

Dodao je: "Iz poštovanja prema njezinoj privatnosti ne objavljujem njezinih 247. Tražim dopuštenje ako to ikada učinim", piše Daily Mail.