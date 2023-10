Kontroverzna Britney Spears (41) 16 godina nakon famoznog incidenta otkrila je zašto je zapravo obrijala glavu.

'The Woman in me"

Naime, Britney je 2007. godine usred mentalnog sloma obrijala glavu što ju je dovelo do toga da ju je obitelj stavila pod skrbništvo, sve do 2021. godine.

Spears je konačno progovorila o brijanju glave u svom memoaru "The Woman in Me", čiji izvadak je dobio People. Prema NY Postu, pjevačica je izjavila kako su je "stalno promatrali kada je bila dijete i analizirali je od glave do pete".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Naslovnica memoara Britney Spears

"Ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, otkako sam bila tinejdžerica. Brijanje glave bio je moj način odustajanja", rekla je Spears.

Godinu dana nakon toga, njezin otac, Jamie Spears, preuzeo je odgovornost nad njezinim financijama te njezinom medicinskom skrbi.

"Morala sam čekati da mi kosa naraste i vratiti se u formu. Također, morala sam rano ići u krevet i uzeti sve lijekove koje su mi prepisali", rekla je Britney.

Brijanje glave

Spears je otišla u frizerski studio u Tarzani u Kaliforniji te zatražila da joj se odreže kosa, a vlasnica salona Esther Tognozzi odbila je njezin zahtjev pa je Spears sama obrijala kosu. Naime, upotrijebila je brijač iz salona i ošišala se, a fotografi koji su se nalazili ispred salona, zabilježili su taj trenutak.

Nekoliko dana kasnije, snimljena je i kako kišobranom napada automobil jednog fotografa.

Foto: YouTube Foto: YouTube Britney Spears brije glavu

Njezino skrbništvo

Sljedeće godine prisiljena je na dva psihijatrijska liječenja, a Jamie joj je postao zakonski skrbnik. Desetljećima nakon incidenta s brijanjem kose, 2021. godine, skrbništvo ove problematične zvijezde konačno je ukinuto i okončano.

"Skrbništvo me lišilo moje ženstvenosti, pretvorili su me u dijete", napisala je Spears.

Zaključila je i kako je postala "više entitet nego osoba".

"Uvijek sam osjećala glazbu u svojim kostima i svojoj krvi; to su mi ukrali. Da su me pustili da živim svoj život, znam da bih slijedila svoje srce i izašla iz ovoga na pravi način i riješila to", rekla je.

