STALA NA KRAJ KRITIKAMA / Influencerica ušutkala hejtere, pokazala rendgenski snimak svoje stražnjice: 'Nisam je dorađivala, prirodna je'

Brazilska manekenka i influencerica Larissa Sumpani (24) na svom je Instagram profilu objavila fotografije s rendgenskim snimkama svoje stražnjice kako bi stala na kraj hejterima koji tvrda da odradila estetskih zahvat, piše New York Post. "Moja je guza potpuno prirodna i simetrična, nikad je nisam podvrgnula kirurškom dorađivanju", rekla je Sumpani. Inače, manekenka tvrdi da je opseg njezine stražnjice 101 centimetar te da je svaki od njih prirodan, a na njezinom profilu često možemo vidjeti fotografije stražnjice u prvom planu. Brazilka je prokomentirala što misli u vezi glasina za njezinu stražnjicu. "Mislim da ljudi nisu navikli vidjeti tako lijepu i prirodnu guzu. Vjerojatno zato misle da je silikonska. Mnogo sati provodim u teretani i brinem o svome tijelu. Sve je to važno kako bi moja guza bila savršena ", rekla je pa dodala da je nebrojeno puta morala odgovoriti na pitanje je li to prava guza. U galeriji pogledajte zanosna izdanja zgodne Larisse.