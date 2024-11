Nakon dugo vremena Vlado Šola viđen u javnosti: Natašu ljubi više od 30 godina, slava im nije unišila brak

Nataša Šola (55) profesorica je defektologije i životna je partnerica legendarne rukometne zvijezde Vlade Šole (56) koji se 24. studenog pojavio na dodjeli 32. Nagrade hrvatskog glumišta u HNK Zagreb, a Nataša koja se ondje s njim nije pojavila, dijele gotovo tri desetljeća ljubavi i zajedničkog života. Inače, Vladina supruga Nataša radi kao defektologinja u Centru za odgoj i obrazovanje ''Slava Raškaj'' u Zagrebu, a osvojila je Vladu bujnom kosom, karakterom i odnosom prema obitelji. Njihova ljubavna priča započela je još prije nego što je Vlado postao sportska zvijezda, a svoju ljubav potvrdili su brakom 1994. godine.

Iste godine kada su se vjenčali, par je dobio kćer Luku, koja je kasnije krenula umjetničkim stopama i studirala na Likovnoj akademiji u Beču. Nakon dugo godina, obitelj se proširila rođenjem sina Maxa 2010. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, put do drugog djeteta bio je pun izazova. Nataša je prije Maxovog rođenja pretrpjela dva teška alergijska napada zbog kojih je neko vrijeme bila podvrgnuta bolničkom liječenju. Kada prirodnim putem nije uspijevala zatrudnjeti, par se odlučio na potpomognutu oplodnju, koja je rezultirala rođenjem sina u Petrovoj bolnici u Zagrebu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedan od najstabilnijih brakova na domaćoj sceni

Dok je Vlado osvajao medalje i ispisivao povijest hrvatskog rukometa, Nataša je bila njegova najveća podrška. Sportska slava u njihov je brak došla kada je Vlado imao 33 godine, no to nije narušilo njihov odnos. Štoviše, Vlado često ističe kako je tajna uspjeha njihova braka u stabilnoj ženi koja je s njim prošla sve, od najtežih do najsretnijih trenutaka. Njihov brak danas slovi kao jedan od najstabilnijih u domaćem javnom životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošle je godine Sport Life pisao kako obitelj Šola živi u Dugom selu. Novije informacije nisu poznate javnosti jer obitelj život daleko od svjetala reflektora.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Neviđena ljuba Mile iz Slunja i legendarnog auta, otkrio nam je zašto baš Fićo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa