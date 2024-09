Brad Pitt čeka dijete s 29 godina mlađom Ines? 'On je u većoj formi od većine'

Glumac Brad Pitt (60) već dvije godine ljubi 29 godina mlađu poduzetnicu Ines De Ramon, a iako paparazzi pokušavaju pratiti svaki njihov korak, ovaj ljubavni par na sve načine pokušava sakriti svoju privatnost. Posljednji put zajedno su viđeni na 81. Filmskom festivalu u Veneciji, a tada su krenula i šuškanja kako bi Bradova nova partnerica uskoro mogla postati majka.

Izvor je za portal In Touch otkrio kako bi Brad i Ines uskoro mogli objaviti sretnu vijest. ''Brad i Ines postali su jako ozbiljni, ona se preselila k njemu i razgovarali su o bebi. Nekome je to možda šokantno, ali oni koji su im bliski ne bi se iznenadili da je već trudna. No, Brad je u većoj formi od većine muškaraca njegovih godina - i definitivno ne bi bio prva holivudska zvijezda koja ima dijete s puno mlađom ženom'', rekao je blizak izvor za In Touch pa dodao kako je spomenuti dvojac jako zaljubljen, a iako se ne planiraju vjenčati, Brad često ističe kako je Ines najjednostavnija žena s kojom je bio.

Foto: Profimedia Brad Pitt, Ines de Ramon

Inače, Brada su često povezivali s brojnim ženama, ali javnost najviše pamti ljubav s glumicom Angelinom Jolie s kojom ima šestero djece. Par je zajedno proveo više od deset godina, a vjenčali su se 2014. godine na intimnoj ceremoniji u Francuskoj, okruženi djecom i obitelji. Brangelina je privlačila pažnju medija i zbog svog humanitarnog rada, posebno Angeline, koja je bila izuzetno aktivna u Ujedinjenim narodima, ali i zbog njihove velike obitelji. Par je posvojio troje djece – Maddoxa, Zaharu i Pax – dok su njihovo biološko troje djece Shiloh te blizanci Knox i Vivienne.

Unatoč savršenoj slici obitelji koju su često predstavljali, njihova je veza imala brojne uspone i padove. Angelina i Brad često su se suočavali s glasinama o problemima u vezi, a 2016. godine Angelina je podnijela zahtjev za razvod, navodeći "nepomirljive razlike" kao razlog. Njihov razvod bio je dugotrajan i složen, osobito zbog pitanja skrbništva nad djecom. Mediji su pomno pratili ovaj proces, a par je prolazio kroz teške faze, uključujući optužbe za alkoholizam, sukobe oko odgoja djece i neslaganja u životnim prioritetima.

