Nakon dugog kišnog perioda, čini se da više nitko ne želi ostati kod kuće. To svakako potvrđuje i Borna Kotromanić koja je prve sunčeve zrake odlučila iskoristiti na golf terenima.

Naime, Borna je odjenula bijelu golfersku haljinicu, stavila narančastu šiltericu, obukla tenisice i zabava je mogla početi!

"Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem", napisala je Borna u opis ispod objave.

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana Borna je objavila 25 godina staru fotografiju na kojoj nosi sina Luku.

"Majčinstvo sa sinom Lukom 1998.", napisala je kratko u opisu objave, a pratitelji su je nagradili lajkovima i komplimentima.

"Predivni", "Lijepo", "Već na fotki se vidi i osjeća neizmjerna ljubav majke", poručili su joj pratitelji.

Podsjetimo, Borna ja majka četvorice sinova. Luku, Bornu i Frana dobila je dok je bila u braku s poduzetnikom Lukom Rajićem od 1996. do 2006. godine.

Najmlađeg sina Rafaela dobila je u drugom braku s izraelskim poduzetnikom Ronom Haleom.

"Ja mislim da je to najizazovniji posao na svijetu, bez obzira na to koliko je to ljubav i sve skupa, ali mislim da se ni jedna karijera ne može usporediti s tim", rekla je svojedobno kada su je pitali kako se nosi s majčinstvom.